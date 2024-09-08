Yerli ürün şartı, Türk tütününü parlattı

İZMİR / EKONOMİ

2022 yılı için yüzde 17 olan yerli tütün kullanma zorunluluğunun, 2024 yılı için yüzde 25’e, 2025 yılı için yüzde 30’a çıkarılacağının belirtildiği raporda, bu oranın Cumhurbaşkanı kararı ile kademeli olarak yüzde 45’e artırılmasının Tütün Eksperleri Derneği tarafından desteklendiği ifade edildi.

Raporda, sarmalık kıyılmış olarak tüketilmek üzere yıllık yaklaşık 35-45 milyon kilogram yaprak tütünün kayıt dışı olarak üretildiği tahminine yer veridi. 20 yıl içinde dal sigaraların ortalama ağırlığının 0,8632 gramdan 0,5501 grama düştüğü bilgisine yer verilen Raporda, sigara üreticisi firmaların üretimde kullandıkları 1 kilogram tütünü 2003’te 58 paket sigara fiyatına satarken, aynı miktarda tütünü 2023 yılında 91 paket sigara fiyatına sattıkları vurgulandı.

Raporda, Türkiye’de geçtiğimiz yıl 609 milyon dolarlık tütün ithal edildiği, buna karşı 265 milyon dolarlık tütün ihraç edildiği ve tütün kısmında net ithalatçı durumun devam ettiği, tütün ihracatının yanında 680 milyon dolarlık tütün mamulü ihracatı ile toplam 945 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

Derneğin Raporunda, toplam 260 bin perakende tütün mamulü ve alkollü içki satıcısının yanı sıra, binlerce üretici ve 500’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği sektörü düzenleyen ve denetleyen Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu’nun hazırladığı 24 sayfalık “2023 Tütün ve Tütün Mamulleri Sektörü Raporu’nda sözleşmeli tütün üretimi, sözleşmesiz yaprak tütün üretimi ve Türkiye’de tütün mamulleri üretimi ve ticareti yer aldı.