Yerli yazılımla geliştirilen ‘Bursa Taksi’ yollarda

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle ‘Bursa Taksi’ projesini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygulama ile mahalle kültürünü ve durak geleneğini yaşatıyor. Tamamen yerli yazılımla geliştirilen ‘Bursa Taksi’ sistemi ile Bursalılar artık kendi mahallelerindeki taksilere çok daha kolay, doğrudan ve güvenle ulaşabiliyor. Sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayan uygulama; yakıt tüketimini azaltarak, emisyon salınımını düşürüyor ve gelecek kuşaklara daha temiz bir Bursa bırakılmasına destek oluyor. Vatandaşlar, uygulama sayesinde bindikleri taksiye dair tüm bilgilere anlık olarak ulaşabilecek. Bu da hem vatandaşların hem de taksici esnafının kendini daha güvende hissetmesini sağlayacak.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır’ın da katıldığı “Bursa Taksi” projesi tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kaçak taksiye asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Bozbey, “Program kapsamında 18 esnafımıza ruhsat veriyoruz. 155 civarında güncellemeyle sorunları çözdük. Bunları adım adım gerçekleştirdik. İlave olarak dolmuştan taksiye dönenler oldu. En büyük arzum, dolmuşların taksiye dönüşmesidir. Bunu esnafımızın istemesi lazım. Yaklaşık 8-9 ay sürdü ama kapıyı hep araladık. Özel alanda asla kişilere mahsus taksi durağı da olmaz. Tüm duraklar taksici esnafınındır. O kadar esnaf dolmuştan taksiye dönmek için beklerken, onlara o izni vermeyiz. Amacımız, taksici ve dolmuşçu kardeşlerimizin geleceğine katkı sunmaktır” dedi.

“Bursa’ya özel taksi dizaynı yapılsın”

Taksi ve dolmuşçu esnafının kentin tanıtımına da katkı sunduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa Taksi uygulamasını esnafımızla birlikte daha fazla tanıtmalıyız. Kare kodları herkesin görebileceği alanlara yerleştirmeliyiz. Ancak bu şekilde ‘Bursa Taksi’yi kentin dört bir tarafında ve gelen misafirlere tanıtmış olacağız. Bursa’da üretim yapan Togg, TOFAŞ, Renault ve Karsan var. Bu dört firmayla görüşelim. Bursa’ya özgü bir taksi dizaynı ortaya konulsun. Taksicilerimize sunalım. Bursa’ya özel bir taksi dizaynıyla kentimizin farkını ortaya koymalıyız. Dünyada artık kentler yarışıyor. Buna öncülük yaparsak daha sonra diğer kentler de bir çalışma yapar” diye konuştu.

“Bursa Taksi uygulaması örnek olacaktır”

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır da ‘Bursa Taksi’ uygulamasının bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Özel firmalara ait taksi çağırma sisteminde bulunmak istemedikleri için Bursa’ya özgü bir sistemin oluşturulduğunu anlatan Çakır, “Bursa’ya özgü olan durakçılık sisteminin devamlılığını sağlamak adına bu yazılımı önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sisteme birçok taksici dahil olacaktır. Başlattığımız ‘Bursa Taksi’ uygulaması Türkiye’ye örnek olacaktır. Bursa’nın hem esnafına hem de vatandaşına fayda sağlayacaktır” dedi.