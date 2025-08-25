Yeşil Bursa’dan ‘Yeşil Turizm’ hamlesi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası turizmde güçlü bir aktör olması hedefiyle çevresel, sosyal ve ekonomik sorumlulukları merkeze alan örnek bir projeyi başlatarak, uluslararası toplantı, teşvik, kongre ve etkinlik (MICE) turizmine katkı sağlayacak Sürdürülebilir Etkinlikler Destek Birimi (SEDES) ekibi ile yeşil turizmde liderlik yolunda önemli bir adım attı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle hayata geçirilen proje ile son yıllarda dünya genelinde etkisi artan ve kentlerin turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi açısından stratejik öneme sahip MICE turizmi alanında Bursa’yı güçlü bir destinasyon haline getirmek.

Proje kapsamında, Bursa’nın 17 ilçesinin kültür ve turizm sorumluları, sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve ortak etkinliklerde eşgüdümü sağlamak amacıyla temel eğitim programına katıldı. Ekibin izleme süreci bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Aktopraklık Arkeofest ve 4. Gastronomi Festivali ile başlatılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin ilk uygulama alanı olan Arkeofest öncesinde SEDES ekibinin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Dünyada büyük etkinlik düzenleyicilerinin artık çevresel sorumluluk alanında da hesap verilebilirliğe önem verdiğini belirten Bozbey, Yeşil Bursa’nın yeşil turizm konusunda da Türkiye’ye öncülük edeceğini vurguladı.

Başkan Bozbey şunları kaydetti: “Etkinliklerimizde artan oranlarda güneş enerjisinden yararlanacak, plastik atıkları geri dönüşüme kazandıracak ve benzeri adımlarla Bursa’nın çevresel performansına artı puan yazacağız. Bu puanlar turizm değerlendirmelerinde Bursa’yı daha görünür kılacak. GSTC kriterlerini uygulayan bir kurum olarak örnek projeler geliştirmiş olacağız. Amacımız, her etkinliğimizde çevreye ve yerel faydaya öncelik vererek Bursa’yı sürdürülebilirlikte lider kent haline getirmek.”