Yeşil dönüşüm TÜBİTAK hibe destek başvuruları GSO-MEM’de alınmaya başlandı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Yeşil dönüşüm konusunda TÜBİTAK’ın bölgemizdeki tek çözüm ortağı olan GSO-MEM’e yapılacak başvurular ile Gaziantep’te faaliyet gösteren firmalar 190 bin liraya kadar hibe desteklerinden faydalanma imkanı bulacak ve dönüşüm süreci GSO-MEM iş birliğinde yürütülecek.

İki paket halinde sunulacak hizmetler kapsamında;

İlk etapta işletmelerin yeşil olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, boşluk (GAP) analizlerinin yapılması, karbon ayak izlerinin hesaplanması, emisyon azaltım stratejilerinin belirlenmesi ve yeşil yol haritalarının hazırlanması sağlanıyor.

Hazırlanacak yeşil yol haritaları ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüme yönelik araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik projeleri oluşturmaları ve bu projelerinin finansmanı için Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK’ın açacağı diğer çağrılara başvurmaları amaçlanıyor.

Devamında ise birinci hizmet paketini alan veya halihazırda yeşil yol haritası olan KOBİ’lere, yeşil yol haritalarının uygulanması sürecinde mentörlük hizmeti veriliyor.

TSE tarafından en geniş kapsamlı onay

GSO-MEM, yeşil dönüşüm konusunda elde ettiği başarı ve tecrübesini en üst düzeyde belgelendiriyor. Bu kapsamda GSO-MEM’in yeşil dönüşüm konusunda yürütmüş olduğu çalışmalarda en geniş kapsamda doğrulanmış yazılım kullandığı TSE tarafından da onaylandı. Hesaplama, raporlama, belirsizlik analizi ve önemlilik değerlendirmesi kriterlerinin tamamını kapsayan bu doğrulama, uluslararası standartlarda (ISO 14064 ve GHG) yüzde 100 doğru hesaplama ve raporlama garantisi veriyor. Bu kapsamda yeşil dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü firmalara; Doğrulanmış hesaplama, Doğrulanmış rapor formatı, Doğrulanmış belirsizlik analizi, Doğrulanmış önemlilik değerlendirmesi yapılıyor.

55 firma ile yeşil dönüşüm iş birliği

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, aşama aşama bugünlere gelindiğini belirerek, GSO-MEM’in yeşil dönüşüm konusunda dünya standartlarında hizmet vermeyi başarabilen nadir kuruluşlardan birisi olduğunu ve bugüne kadar 55 firmanın karbon ayak izini ölçerek yol haritalarını belirlediğini kaydetti.

Gaziantep’te faaliyet gösteren firmalar için bu alanda standartlara uygunluk, teşvik ve destek imkanlarının sağlanması, uygulama alanları ile hazır bir paket sunduklarını kaydeden Koçak, kent sanayisinde yeşil dönüşüm farkındalığını sağladıklarını ve artık firmaların dönüşüm için eyleme geçmelerinin tam zamanı olduğunun altını çizdi.

AB Yeşil Mutabakat kriterleri kapsamında belirlenen takvimin işlediğini ve ilk etapta 2026 yılında başlaması planlanan sınırda karbon düzenlemesine az bir zaman kaldığını hatırlatan Koçak, firmaların yeşil üretime geçişini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Her alanda yeşil dönüşüm

Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen yeşil dönüşüm süreçleri hakkında da bilgi veren Ali Can Koçak, şunları dile getirdi:

“Sanayimizi geleceğe hazırlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için yeşil ve dijital dönüşüm konusunda proje bazlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Sanayi Odası olarak 2019 yılında sanayide dönüşüm hamlesini başlattık. Dijital dönüşümle başlayan süreç, 2021 yılında ‘Verimlilik ve Yeşil Gelecek’ mottosuyla devam etti. 2022 yılında ise ‘Yeşil Gelecek’ temasıyla çalışmalarımıza hız verdik. Bu yıl da yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı birleştirerek ‘İkiz Dönüşüm’ temasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde sanayimiz ve ekonomimiz açısından keskin bir dönemeç var. Ülkemiz ve şehrimiz en fazla ihracatı Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yapıyor. Bu nedenle yeşil üretim ve buna bağlı olarak yeşil ihracat bir tercih değil artık işletmelerimiz için bir zorunluluktur. Bu rakiplerimiz için de böyle; ya onlar bizden önce hareket edip öne geçecek ya da biz onlardan önce hazırlıklarımızı tamamlayarak onların önüne geçeceğiz. Sınırda karbon düzenlemesiyle dış pazarda yeni bir evreye geçiyoruz bunun farkında olmalıyız.”

Koçak, bugüne kadar yürütülen çalışmaları şöyle sıraladı:

“Gaziantep Sanayi Odası’nın öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odasının katılımıyla AB Yeşil Mutabakat Çalışma Grubunu oluşturduk.

Ülkemizin en büyük model fabrikası olan Gaziantep Model Fabrika’da yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm programları ile tasarruf ve verimliliği artırarak yeşil dönüşüme katkıda bulunuyoruz.

Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek yeşil OSB hedefiyle, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin İklim Eylem Planı’nı ve kuruluşundan itibaren yeşil OSB olmasını hedeflediğimiz Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik.

Yeşil enerji sertifikası alan ilk sanayi odası olduk. Odamız tarafından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya hiçbir karbon salınımında bulunulmuyor.”

Firmalara yerinde bilgilendirme

Yeşil dönüşüm konusuna; çevreci oluşu, ekonomiye katkısı ve alınan tedbirlerle beraber bir bütün olarak bakılması gerektiğini ifade Ali Can Koçak, açıklamasının son bölümünde, “Tüm sanayicilerimizi ve işletmecilerimizi sunulan desteklerden faydalanmak ve yeşil üretime geçişlerini sağlamak üzere Organize Sanayi Bölgemizde bulun GSO Mesleki Eğitim Merkezimize bekliyoruz. İş dünyamızdan gelen talepler doğrultusunda, uzman arkadaşlarımızı yönlendirerek kendi işletmelerinde bilgilendirme ve uygulama süreçlerini anlatıyoruz. Bunun için GSO Mesleki Eğitim Merkezimiz ile iletişime geçmeleri yeterlidir” ifadelerini kullandı.