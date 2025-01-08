Yeşil dönüşüme dev adım: Yenişehir Belediyesi 1 milyon 450 bin avroluk GES kredisi aldı

MERSİN/EKONOMİ



Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye meclisi ocak ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde, sürdürülebilir bir kent oluşturmak için hayata geçirilen ve planlanan çalışmalardan söz etti. 7 ay içinde belediyeye ait Atatürk Kültür Merkezi, Özgecan Aslan Spor Tesisleri ve Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi’nde (BETEM) çatı tipi GES kuracaklarını kaydeden Özyiğit, bu şekilde belediyenin toplam enerji tüketiminin yüzde 60’nı güneşten elde edeceklerini aktardı. Projenin, Dünya Bankası’nın fonu olan Kamu ve Yerel Yönetimler Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında sağlanan 1 milyon 450 bin avroluk bedelle gerçekleşeceğini bildiren Özyiğit, “İmzalar atıldı. 3 yıl geri ödemesiz ve toplam 16 yıl vadeli krediyle kuracağımız 1.3 megavat gücündeki GES’le kendi enerjimizi üreteceğiz. Ayrıca yakın süreçte Mut ilçesinde planladığımız 850 kilovat gücünde rüzgâr enerji santrali kurulumu için de çalışmalarımız sürüyor. Bu projenin tamamlanmasıyla tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz” dedi.



Türkiye’de ilklere imza attı

Ekoloji konusunda, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Özyiğit, 2020 yılında İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladıklarını anımsatarak, “İklim değişikliğine uyum sağlama ve riskleri azaltma tedbirlerini içeren Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı hazırladık. Bu kapsamda 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi olduk. Karbon emisyonunu azaltmak için inşa ettiğimiz LEED sertifikalı BETEM ile yeşil bina konusunda bir ilke imza attık. Ayrıca, Çevreci Halk Kart sistemiyle ambalaj atıklarını evlerden toplayıp, ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisimizde dönüştürüyoruz. Dijital İkiz Projesi’yle de hava kalitesi ölçümleri, ısı haritaları, akıllı otopark sistemleri, bina enerji yönetimi gibi alanlarda ekolojik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda iklimsel analizler yapıp somut adımlar atan Türkiye’deki ilk belediye olduk. İlçe genelindeki 5 noktaya 28 elektrikli araç şarj istasyonu kurduk. 2025’i de ‘Akıllı ve Yeşil Yenişehir Yılı’ ilan ettik” diye konuştu.