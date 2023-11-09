“Yeşil Mutabakat, tarım ve gıda stratejisinin temelini oluşturacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi öncülüğünde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve BALKANTÜRKSİAD iş birliğinde, Türk gıda sanayisinin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu desteklemek amacıyla “Gıda İşletmeleri İçin Yeşil Mutabakat ve Uygulamaları” konferansı düzenlendi. Türk gıda sanayisinin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların anlatıldığı konferansın açılışında konuşan Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 2. Başkanı Sadettin Kabakçı, “Türk gıda sanayisinin ürünlerinin ihracatını yaparken Avrupa Birliği yeşil mutabakatı sürecinde sorun yaşanmaması adına bu konferansı düzenledik. Süreç içerisinde herhangi bir problemle karşılaşmamak adına konferansın verimli ve yol gösterici olması temennimiz” dedi.

Yeşil Mutabakatın yeni bir konu olduğunu vurgulayan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabriye Şen, konunun ihracatın sürdürülebilirliği adına çok önemli olduğunu söylerken, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak da “Avrupa yeşil mutabakatı çağrısında yer alan tarladan sofraya stratejisi gelecek otuz yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin tarım ve gıda stratejisinin temelini oluşturacak. Kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaması ekonomik faaliyetler üzerinde de tehdit oluşturuyor. Bu nedenle çevresel etkiyi en aza indirmek, yaşam kaynağı olan toprak, su ve biyoçeşitliliği korumak, enerji ve su verimliliğini arttırmak, karbon salınımını azaltmak ve sıfır atık hedefiyle faaliyet göstermek büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki otuz yıllık dönemde en büyük ekonomik dönüşüm olarak ortaya koyduğu yeşil mutabakatın Türkiye'deki şirketlere doğrudan ve dolaylı olarak pek çok etkisinin olabileceği de açık. Söz konusu değişimin kararlılıkla uygulanacağı göz önüne alındığını da şirketlerinin de yeşil dönüşümüne şirket stratejisi ve üst yönetimlerine şimdiden entegre etmek zorunda olduğu bir gerçektir” ifadelerini kullandı.