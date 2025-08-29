‘Yeşil ve dijital’ bütün sektörler TÜİOSB’de yer alacak

TARSUS/EKONOMİ



TÜİOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla yepyeni bir döneme adım attı. Daha önce tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’si olan TÜİOSB, artık ‘Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ kimliğiyle yoluna devam edecek. Bu karar, sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun üretim yapacak tüm sektörlerin bölgede yer almasının önünü açtı. TÜİOSB’de yatırımcılarla bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, “Altyapı inşaatlarında sona yaklaştık. Firmalarımıza, yatırım aşamalarında maliyetlerini düşürecek çok önemli avantajlar sağlıyoruz. Nakil hatlarıyla alacağımız elektriğin OSB içerisinde güvenli bir şekilde dağıtımını sağlayacak olan hücre sistemlerinin tedariki, Schneider Electric tarafından sağlanacak. Elektriği parsellere ulaştıracak bütün elektrik altyapısının kontrolünü sağlayacak olan SCADA Sistemi de yine Schneider tarafından verilecek. Yatırımcı firmaların inşaat süreçlerinde maliyet ve zaman avantajına sahip olabilmeleri için TÜİOSB içinde bir bölüm, MEDCEM Beton’a kiralandı. Bu sayede yatırımcılarımız hem maliyetlerini düşürecek hem de zaman kazanacak. Beton ikmali için en uzak mesafe, 10 dakikaya düşüyor. 2026’nın ilk aylarında altyapı sürecini bitireceğiz. Bununla birlikte pek çok firma faaliyete geçecek. Şuan ruhsat süreçlerini tamamlayan pek çok firmamız bulunuyor. Hatta bir bölümü inşaata başladı” dedi.



“Üçüz dönüşümü öngören politikalar belirliyoruz”

Dünyanın yeşil ve dijital dönüşümü öngören ikiz dönüşümün ardından, sosyal politikaları da hedefleyip üçüz dönüşüme evrildiğine işaret eden Balta, “Bu bağlamda üçüz dönüşümü öngören politikalar belirliyoruz. İlk hedef kadınlar. Gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Bu sayede TÜİOSB, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal refahını doğrudan etkileyen bir OSB olarak faaliyet gösterecek” diye konuştu.