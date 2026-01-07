‘Yeşil ve mavisi' ile Bursa yeniden nefes alıyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak ve deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkarmak amacıyla 115 kilometre deniz kıyısı ile 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü aracılığıyla sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. 170 personel 45 araçla her gün düzenli olarak sert zemin, kumluk alan ve kordon temizliği yapıldı. 2025 yılında sahillerden 4 milyon 868 bin 250 kilogram, deniz yüzeyinden ise 22 bin 620 kilogram çöp toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi. Mevsimsel olarak özellikle yaz aylarında gözlenen ve yoğun yosun birikmelerinin oluşturduğu kirliliklerin temizliği yapıldı.

Mavi bayraklı plaj sayısı 4’e yükseldi

İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Plajı’nın ardından Mudanya Eşkel Halk Plajı’na da Mavi Bayrak kazandırılarak Mavi Bayraklı plaj sayısı 4’e yükseldi. Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Projesi’nde ÇED süreci son aşamaya geldi. Marmara Denizi’nin ekolojik yapısını mercek altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin tespiti, azaltılması, biyoçeşitliliğin tespiti ve ileride yapılacak projelerde kullanılmak üzere yaklaşık 30 noktada dalgıçlar aracılığıyla deniz dibi görüntülemesi yaptı. Çalışmalarla deniz kirliliğinin tespiti ve azaltılması hedeflenirken, ekosistem içindeki biyoçeşitlilik incelenerek kayıt altına alındı.

‘Yeşil, beyaz, mavi şehir’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın tekrar ‘Yeşil’ kimliğine kavuşması için doğa ve çevre yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Gelecek nesillerin nefes alabilmesi için kenti yeniden ağaçlarla donatacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Bursamız dört mevsim turizm imkânına sahip bir kenttir. Bu potansiyelimizi daha fazla ortaya çıkarmalıyız. Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. ‘Yeşil, beyaz, mavi şehir’ hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz” dedi.