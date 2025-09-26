Yeşim Işıklı: “Sanayiciler öngörülebilir ekonomi politikası ve güçlü hukuk devleti istiyor”

İZMİR / EKONOMİ

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, sanayicilerin en temel beklentisinin öngörülebilir ekonomi politikası, hukukun üstünlüğü ve güçlü bir hukuk devleti olduğunu söyledi. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, KESİAD’ın geleneksel hale gelen Perşembe Buluşmaları’nda Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin küresel gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Işıklı, Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranının gerilediğine dikkat çekti. Yüksek enflasyon, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışın tüm sektörleri etkilediğini söyleyen Işıklı, “Sanayimiz ağır maliyet baskılarına rağmen üretmeyi, istihdam yaratmayı ve katma değer oluşturmaya devam ediyor. Ancak yüksek ve değişken girdi fiyatları ile hızla artan iş gücü maliyetleri çözüm bekleyen en öncelikli konularımız arasında” dedi.

“Sanayicinin en temel beklentisi hukukun üstünlüğü”

Öngörülebilir ekonomi politikası, güçlü hukuk devleti anlayışı ve yapısal reformların yatırım ortamı için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Işıklı, “Sanayici ve iş insanlarının cesaretle yatırım yapabilmesi için hukukun üstünlüğü ve adaletin tesis edilmesi yalnızca ekonomik istikrarın değil toplumsal güvenin de temel dayanağıdır. Yargı bağımsızlığının korunması, eşitlik ilkesinin tavizsiz uygulanması, bugünü olduğu kadar yarını da güvenle planlamamız için en kritik unsurlardır” dedi.

Toplantıda Vergi Müfettişi Selçuk Turgay Azak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik yürüttükleri çalışmaları anlatarak vergi işlemlerinde rehberlik boyutunun önemine dikkat çekti. DEÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Gönenç Demir, şirketlerin finansal yeniden yapılandırılmasının işletmelerin uzun ömürlü olması için kritik bir araç olduğunu ifade ederek, Türkiye’deki şirketlerinin ortalama ömrünün 7 ila 12 yıl arasında olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte davetli konuşmacılardan Eke Hukuk Danışmanlık Ofisi Kurucusu Av. Muhammed Mustafa Eke, konkordatonun bir sebep değil sonuç olduğunu, şirketlerin yaşadığı nakit akışı bozulmalarının bu süreci tetiklediğini söyledi. Eke Hukuk Danışmanlık Ofisi’nden Av. Şevket Kaan Yinanç ise bankacılık tecrübelerinden yola çıkarak sorunlu krediler ve firmaların konkordato süreçlerinde yaşadığı zorluklar hakkında bilgiler verdi.