'Yeteneğini Keşfet Meslek Sahibi Ol' eğitimi gerçekleşti

Merve Esin Esen/KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) işbirliğiyle Gebze Center Avm’de 7-8-9 Şubat tarihlerinde “Yeteneğini Keşfet Meslek Sahibi Ol “ eğitimi düzenlendi. Gerçekleşecen eğitimle birlikte gençlere meslek edindirme ve mesleki teknik liselere olan talebin arttırılması hedefleniyor. Meslek eğitiminin önemi bu programla birlikte irdelenecek.

Gençleri iş hayatına kazandırdığımızda kendimizi başaralı sayacağız

Programın açılışında konuşan Gebze Ticaret Odası başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı 26 bin işletme ve sanayi temsilcisi bulunduğunu, ticaret odasına yapılan iş başvurularının yüzde 97’sinin beyaz yaka yüzde 3’ünün ise mavi yaka olduğunu belirtti. Her vatandaşımızın üniversite bitirmesi gerektiğine değinen Aslantaş, ancak mutlaka bir mesleği olması gerektiğinin altını çizdi. Gebze Center’da gerçekleşecek eğitimle gençlere meslek sahibi olmanın önemini anlatacaklarına değinen Aslantaş, gençleri iş hayatına kazandırdıklarında kendilerini başarılı sayacaklarını ifade etti.

Sanayicimiz nitelikli iş gücü sıkıntısı çekiyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, nitelikli iş gücü bulmakta yaşanan sıkıntıya dikkat çekti. Sanayicinin en büyük sıkıntılarından birisinin nitelikli iş gücüne ulaşmakta yaşadığı zorluk olduğunu belirten Çöpoğlu, her ne kadar iyi bir makine olsa da kullanacak eleman olmadıktan sonra bu makinelerin bir öneminin kalmadığını dile getirdi. Sanayide öne çıkmış ülkelerin birçoğunun doğal kaynaklarının zengin olmadığını vurgulayan Çöpoğlu, Güney Kore, Japonya ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’den tek üstün yanının iyi yetişmiş iş gücü olduğunu söyledi.

Meslek liselerine karşı bir önyargı var

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, meslek liselerinin tanıtılması ve gençlerin teşvik edilmesi için büyük gayret içinde olduklarını belirtti. Pekgöz, meslek liselerine karşı bir önyargısı olduğunu bu olumsuz düşüncenin kırılması için programın düzenlendiğini dile getirdi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, bugüne kadar Gebze Ticaret Odası’nın birçok etkinliğine katıldığını ama bu etkinliği daha kıymetli ve anlamlı bulduğunu ifade etti. Meslek liselerine öncelikle ailelerin ikna edilmesi gerektiğini vurgulayan Önal, velilerin haklı olarak çocuklarının kariyer sahibi meslek sahibi olmasını istediklerini söyledi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, bu bölgenin sanayi bölgesi olduğu için ülke ekonomisine büyük katma değer kattığını nitelikli iş gücü bulmakta yaşanan sıkıntılara başta Gebze Ticaret Odası olmak üzere bütün sorumluların çare oluşturması gerektiğini dile getirdi.