ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadın kooperatifleri ile kadın girişimci ve üreticilerin el emeği ürünlerini Adanalılarla buluşturmak için yılbaşı konseptli ‘kadın emeği pazarı’ düzenledi

‘Ürettikçe hep güçlü’ sloganıyla düzenlenen pazar, iki gün süreyle Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda vatandaşlarla buluştu. Pazarda Adana’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın üreticiler stant açarak ürünlerini sergiledi.

Etkinlik alanında; takı, örgü, tığ işi, dikiş, süsleme, boyama, çanta yapımı, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam ve resim gibi pek çok alanda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, yılbaşı öncesinde sevdikleri için özgün ve el emeği hediyeler aldı. Ayrıca ziyaretçilere ve üretici kadınlara Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadın ve çocuk hakları konularında bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı. Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumlarını güçlendirmeyi hedefleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, düzenlediği organizasyonla girişimci kadınların el emeği ürünlerini gelire dönüştürmelerine katkı sundu.