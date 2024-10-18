Yıldırım Belediyesi 5 yılda 30 bin konut üretecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm yaparak ilçeyi dönüştürmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Oktay Yılmaz, belediye olarak önümüzdeki 5 yıl içinde 30 bin konut üretmeyi hedeflediklerini, Yıldırım’da toplamda 100 bin konutun dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sürecin güven ve gönüllülük esasına dayalı yürütüldüğüne işaret eden Yılmaz, “Dönüşüm projelerinde rızaen hareket ediyoruz. Burası yaşayan bir yer; dolayısıyla dönüşüm süreçlerinde canlılığı öldürmeden ilerlemek çok önemli. Özel sektörle beraber bu süreçleri yürütmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz” dedi. Yılmaz, 26 noktada dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ve hedeflerinin bu çalışmaları yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. Oktay Yılmaz, yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde yalnızca eski binaların yıkılıp yerine yeni binalar yapılmadığını, aynı zamanda yeni yaşam alanlarının oluşturulduğunu dile getirerek, “Yeşil alanlar, sağlık alanları, yol ve okul alanları gibi altyapıları da bu projelerle beraber kazanıyoruz” diye konuştu.

Depo ihtiyacı lojistik merkezle çözüldü

Oktay Yılmaz, Yıldırım’da 100 bin metrekare kapalı alana sahip bir lojistik merkez kurduklarını ve bu merkezin kentin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirtti. “Pandemi sonrası artan depo ihtiyacını karşılayacak bir alan oluşturduk. Bu yatırımla hem kendimize kaynak yarattık hem de kentin ihtiyacını karşıladık” diyen Yılmaz ayrıca ilçede hava kirliliği sorununa da değinerek, Kestel ve Gürsu’daki fabrikaların neden olduğu hava kirliliği konusunda filtre standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. İlçedeki doğalgaz dönüşümünün büyük oranda tamamlandığını ve kömür tüketiminin azaldığını belirten Yılmaz, “Hava kirliliği artık daha çok sanayi kaynaklı. Bu konuda denetimlerin artırılması gerekiyor” dedi.

İstihdam odaklı eğitimler veriliyor

İş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağladıklarına işaret eden Yılmaz, İş’imiz İstihdam Merkezi’nde yapılan çalışmalarla Nisan ayından bu yana 703 kişinin istihdama kazandırıldığını, 470 kişinin de toplu iş görüşmeleriyle iş sahibi olduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz, belediyenin OSB’lerle iş birliği içinde istihdam garantili kurslar düzenlediğini ve bu kursların gençler ile kadın girişimcilere yönelik olduğunu açıkladı. Oktay Yılmaz, “İnovasyon merkezimizde eğitimler veriyoruz, kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz ve kadın girişimciliği artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz” açıklamasını yaptı.