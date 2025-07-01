Yıldırım Belediyesi, gençlik ve spor yatırımlarını sürdürüyor

EKONOMİ/BURSA

Yıldırım Belediyesi, kütüphanesi, spor merkezi, yüzme havuzu ve kafesiyle 7’den 70’e herkese hizmet verecek Dr. Sadık Ahmet Gençlik Spor Merkezi’ni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla hizmete açtı.

Halı saha ve yılda sadece iki ay kullanılabilen yüzme havuzdan oluşan tesisi, 7 bin 350 metrekarelik alanda, 12 ay hizmet verecek bir merkeze dönüştürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Merkezimizin bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için jimnastik, karate, taekwondo salonları, kadın ve erkek fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve teknoloji araştırma ve geliştirme merkezi bulunuyor. Sadece geçtiğimiz üç aylık süreçte Dr. Sadık Ahmet Spor ve gençlik Merkezi’nden 40 binin üzerinde insanımız istifade etti. Bu tesisimiz bir taraftan mahallelilerimizin komşularımızın buluşma noktası olurken diğer taraftan da Dr. Sadık Ahmet’in kararlılığından, cesaretinden, adanmışlığından, kimliğinden feyz alan nesiller yetişmesine katkı sağlayacak” dedi.

Yıldırım’da sporla güçlenen, sanatla incelen, kitapla büyüyen bir gençlik tasavvur ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizden bugüne 336 bin insanımıza spor hizmeti sunduk. 4 bin 313 lisanslı sporcumuz 4 bin 316 madalya, 210 kupa kazandı. 2 bin 787 özel gereksinimli çocuğumuza ve ailesine destek olurken, kadın spor merkezlerimizde 75 bin 233 kadın istifade etti. Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi yalnızca bugünün değil, yarının Yıldırım’ı için bir yatırım” diye konuştu.

Gençlik merkezlerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “Türkiye çapında 600'ün üzerinde gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu projeler, belediyelerle iş birliği içinde yürütüldüğünde çok daha güçlü oluyor. Belediyelerimizin bu koordinasyona verdiği katkı bizim için çok kıymetli Oktay Başkan, Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandırmak için çok çalışıyor. Biz de kendisini her zaman destekliyoruz. Piremir Gençlik ve Spor Merkezi için protokol imzaladık. Kısa süre içerisinde bunu da tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.