Yıldırım Belediyesi, istihdam için çalışıyor

EKONOMİ/BURSA

Yıldırım Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için hayata geçirdiği ‘Yıldırım İstihdam Merkezi’ ile iş arayanların umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana bin 534’ü engelli olmak üzere 31 bin 503 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük etti. Genç istihdamını artırmak için 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Mart 2021’den bu yana eğitimlerden bin 908 kişinin yararlandığını söyledi. Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulamaya geçirilen ‘Destekli İstihdam Modeli ile Engelli Bireylerin İşe ve İş Yerine Uyumu Hibe programı’ kapsamında, 120 bireye işe ve iş yerine uyum eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Süreç içerisinde özel vatandaşlarımıza 40 oturumluk eğitim verildi ve eğimlerin sonucunda 48 özel gereksinimli birey farklı sektörlerde istihdama kazandırıldı. İnşallah hep birlikte engelsiz bir Yıldırım inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kooperatifler kuruldu”

‘Güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla 2021 yılında kurdukları kadın kooperatifleri ile kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendirdiklerini de kaydeden Başkan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz 12 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerinin değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 8'i ticari olmak üzere 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz” dedi.