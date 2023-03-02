Yıldırım Belediyesi kaçak yapıya göz açtırmayacak

BURSA - Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar gerçekleştirirken diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, bir haftada tarım arazilerine izinsiz ve kaçak bir şekilde yapılan 12 binayı yıktı.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediyesi son olarak Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin ortak programı dâhiliyle Samanlı Mahallesi’nde bulunan 3 fabrikanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kaçak ve imara aykırı yapıların Yıldırım’da yaşayan herkesin hakkına tecavüz olduğunu ifade eden Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimize güvenli, kent estetiği ile uyumlu, sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran yaşam alanları oluştururken, bu vizyonumuza zarar verecek yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz.

Özellikle tarım arazileri noktasında hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz. Ekiplerimiz geçtiğimiz hafta bu alanlarda yapıldığını tespit ettiğimiz 12 binayı yıktı. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hemşehrilerimizden ricamız kendileri, çocuklarının geleceği ve şehrin dokusu için kaçak yapılaşmaya tevessül etmemeleri.

Ekiplerimiz denetimler gerçekleştirerek başlatılan hukuki süreç ve kararlar doğrultusunda Yıldırım’ın dört bir yanında yıkımlar gerçekleştiriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana 625 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirirken 2023 yılının ilk 2 ayında 63 yapıyı yıktık. Yıldırım Belediyesi olarak kaçak yapılaşma ile mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.