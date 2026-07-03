Yıldırım Belediyesi'nden istihdama destek

EKONOMİ (BURSA) - Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağlıyor. 2026 yılının ilk 6 ayında Yıldırım İstihdam Merkezi’ne 567 kişi başvuruda bulundu. Bu dönemde 137’si kadın ve 14’ü de özel gereksinimli birey olmak üzere toplam 255 kişinin iş sahibi olmasına katkı sağlandı. Yıldırım İstihdam Merkezi, son 5 yılda ise toplam 5 bin 780 kişinin farklı sektörlerde iş bulmasına aracılık etti. Yıldırım Belediyesi’nin yerel yönetimler arasında ilk kez uyguladığı ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesi de özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılmasında önemli rol üstlendi.

“Yıldırım’da istihdam atağı”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın yer aldığını vurguladı. Başkan Yılmaz, “Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürürken, hemşerilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına da destek oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız istihdam odaklı projelerle binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sağladık. İş arayanlar ile personel ihtiyacı bulunan firmalar arasında köprü görevi üstlenen Yıldırım İstihdam Merkezi, hem istihdamın artırılmasına hem de kent ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. İstihdama yönelik çalışmalarımızla üretime ve ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz” dedi.