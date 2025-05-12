Yıldırım, imar ve kentleşme odaklı gelişiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Görevdeki ikinci döneminin ilk yılında yaptığı çalışmaların yanı sıra ilçenin vizyonuna değer katacak yeni projeleri anlatmak için kameraların karşısına geçen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görev sürelerinde kentsel dönüşümden ulaşıma, sosyal yaşam alanlarından spor yatırımlarına kadar birçok başlıkta önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Yıldırım’daki en öncelikli gündem maddesinin imar ve kentleşme olduğunu belirten Yılmaz, “Yıldırım yüzde 1’lik yüzölçümüne karşılık Bursa nüfusunun yüzde 21’inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Metrekareye düşen kişi sayısının Osmangazi’de 1.200, Yıldırım’da ise 6 bin. Bu yoğunluk nedeniyle sosyal yaşam alanı üretimindeki zorlukları aşmak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri başlattık” dedi.

“30 bin vatandaşın mülkiyet sorunu çözüldü”

Son bir yılda 660 hektar alanda imar çalışmalarını tamamladıklarını, 20 binden fazla tapu dağıttıklarını söyleyen Yılmaz, 30 bin vatandaşın mülkiyet sorununu çözdüklerini, 15 bin dosya üzerinde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kentsel dönüşümle birlikte ulaşım yatırımlarının da hayata geçirileceğini belirten Oktay Yılmaz, “Ankara Caddesi’ne alternatif olacak yeni yol hatlarının projelendirildi. Yakın çevre yolu ile bağlantı, Eğitim Caddesi’nin Kestel’e uzatılması ve Çelebi Mehmet Bulvarı’nın Ankara yoluna bağlanması gibi yeni ulaşım güzergahları da bölge trafiğini rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca Bursa’da asfalt üretim tesisi bulunan tek ilçe belediyesi olduklarını vurgulayarak bu kaynağın diğer kamu kurumlarıyla da paylaşıldığını aktardı.

“Enerjiyi güneşten karşılayacağız”

Yıldırım Belediyesi’nin bu dönem hedeflerinden birinin kişi başı bir metrekare yeşil alan olduğunu hatırlatan Yılmaz, “İlçemize toplamda 1 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. 360 dönümlük 100. Yıl Orman Parkı, 60 dönümlük Hünkar Korusu, 100 dönümlük Değirmenönü Parkı gibi projelerin yanı sıra Küreklidere’de kurulacak çocuk köyüyle de sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yılmaz, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’nin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu, bu modelin Mimar Sinan ve Karapınar’da da uygulandığını söylerken Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi’nde de yeni bir kütüphane açacaklarını belirtti.

Bu dönem hedeflerinin 30 bin konut üretmek olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Güvenli konutlar, otoparklar ve sosyal alanlar içeren projelerle Yıldırım’ı geleceğe hazırlıyoruz. Ayrıca, ilçeye ait dijital ikiz projesiyle afet ve deprem anında müdahale planlarının da oluşturulması adına çalışmaya başladık. Bununla birlikte enerji tüketimini yeşil enerjiyle karşılama hedefimiz kapsamında kurulacak 5 megavatlık GES ile belediyenin enerji ihtiyacını güneşten karşılayacağız” dedi.