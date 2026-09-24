Yıldırım’a 2 milyar liralık dev yatırım

EKONOMİ / BURSA

Yıldırım Belediyesi, ilçeye bir vizyon proje daha kazandırıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın seçim vaatleri arasında yer alan Duaçınarı Kültür ve Yasam Merkezi’nin temeli atıldı. Bursa’nın, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak merkez, modern yapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla Yıldırım’a değer katacak. Yıldırım’da sosyal hayatı zenginleştirecek Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi, vatandaşların bir araya geleceği önemli bir buluşma noktası olacak. 36 bin metrekarelik kullanım alanına sahip merkez; 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 250 kişilik 2 ayrı salon, 160 metrekarelik serbest kullanım alanı, bin 400 metrekarelik eğitim alanı, fuaye alanı, sanat galerileri, 2 nikah salonu, 91 ofis, 64 ticari dükkan, yeme-içme alanları, mescit, bebek bakım odası ve 330 araçlık otoparkıyla çok yönlü bir yapı olacak. Merkez ayrıca; ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın algılama, söndürme, aydınlatma otomasyon sistemleri ile ileri derecede teknolojik ve kendi enerjisini üretecek şekilde ‘yeşil bina’ olarak tasarlandı. İnşaat maliyeti ve arsa değeriyle birlikte toplam 2 milyar liralık projenin yapımında belediye bütçesinden tek kuruş çıkmayacak.

“Verdiğimiz sözü tuttuk”

Yıldırımlılara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimizde Yıldırım’ın büyük, nitelikli ve çok yönlü bir kültür merkezine ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik. Doğru zamanı beklerken hazırlıklarımızı sürdürdük, imkanlarımızı geliştirdik, kaynaklarımızı planladık. 2022 yılında mülkiyetle ilgili meseleleri çözüme kavuşturduk. Ardından projelendirme çalışmalarımızı yürüttük. Ekonomik şartları, finansman imkanlarını ve ilçemizin ihtiyaçlarını ortak bir çerçevede değerlendirdik. Ve hamdolsun bugün alnımızın akıyla Yıldırım’ın en önemli vizyon yatırımlarından biri olacak Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’mizin temelini atıyoruz. Yaklaşık 35 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan bu alanda; kültürden eğitime, sosyal hayattan ticarete kadar farklı ihtiyaçlara cevap verecek güçlü ve çok yönlü bir merkez inşa ediyoruz. Kültürü, sanatı ve fikir hayatını burada, aynı çatı altında hemşerilerimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Dev projeyi belediye bütçesinden tek kuruş çıkmadan Bursa’ya kazandırdıklarını vurgulayan Yılmaz; “Gerçek belediyecilik eldeki imkanları tüketmek değil, şehrin sahip olduğu potansiyeli görebilmek, o potansiyeli doğru planlamayla değere dönüştürebilmek ve üretilen değeri yeniden halkın hizmetine sunabilmektir” dedi.

“Bursa çok önemli bir eser kazanacak”

Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba Bursa’nın çok önemli bir eser kazanacağını belirterek, “Yıldırım’ın ve Bursa’nın sosyal kültürel yaşamına değer katacak bir yatırımın temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dev projeden dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Projenin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise; “Yıldırım, son yıllardaki hizmetlerle birlikte Bursa’nın en güzel ilçelerinden biri haline geldi. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi. Yıldırım’ın çehresinin hızla değiştiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da; “Yıldırım’da ihtiyaçları bütüncül olarak ele alan ve doğru çözümler üreten bir belediyecilik anlayışı var. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Belediyeciliğin en güzel örneği”

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Başkanımız Oktay Yılmaz hem modern bir kültür merkezini Yıldırım’a kazandırıyor hem de bunun için kaynak üretmiş. Bu eser Yıldırım’a yakışacak ve değer katacak. AK Parti belediyecilikte bir marka haline geldi. Yıldırım’da AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği sergileniyor. Ben bu önemli ve değerli eserden dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi şimdiden Bursa’ya ve Yıldırım’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin temeline ilk harcı birlikte döktü.