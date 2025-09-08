Yıldırım’da “Kadim Kent Kimliği” projesi ekonomiye değer katacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın tarihi dokusunu koruma ve ekonomik cazibesini artırma hedefiyle Yıldırım Belediyesi, Setbaşı–Yeşil–Emirsultan hattını kapsayan kapsamlı bir dönüşüm projesini hayata geçiriyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 50 hektarlık alanda uygulanacak “Kadim Yıldırım’ı Koruma İmar Planı” ile kentin hem kültürel hem de ekonomik anlamda önemli bir merkez haline geleceğini vurguladı. Başkan Yılmaz, projenin Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gibi paydaşlarla ortak akıl ve iş birliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, “Yarışma süreciyle ortaya çıkacak değerli fikirler, tarihi bölgemizi geleceğe taşıyacak yol haritamız olacak” dedi.

Bursa Evleri ile turizm canlandırılacak

Proje kapsamında konut yoğunluğu artırılmayacak, bölgeye yeni kamulaştırmalar yerine sosyal donatı alanları ve yaşam kalitesini yükseltecek çözümler getirilecek. Yılmaz, özellikle Hocataşkın Mahallesi’nde turist otobüsleri için otopark alanları planlandığını, Bursa evleri ve restorasyon projeleri ile turizmin canlandırılacağını söyledi. Yılmaz, “Bu çalışmalar sayesinde Bursa’nın tarihi kimliği yeniden hayat bulacak ve şehir, ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi olacak” ifadelerini kullandı. Bursa Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de, sürecin başından itibaren şeffaf ve katılımcı bir model ile yürütüldüğünü belirterek, projenin Türkiye’ye örnek olacağını dile getirdi. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise çalışmaların uzun soluklu olduğunu ancak sonuçta Yıldırım’ın kimliğini ve marka değerini değiştireceğini vurguladı.

Emir Buhari Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Akademik Oda temsilcileri, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan ile yarışmanın jüri üyeleri katıldı.