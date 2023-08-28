Yıldırım’da kadınlar üretime teşvik ediliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yıldırım Belediyesi kadınların üretime dahil olarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağlamak için 2 yılda 12 kadın kooperatifi ve 22 kadın girişimcilik merkezi açtı. 2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal 7’si ticari olmak üzere 11 kadın kooperatifi kazandıran ve 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezini hizmete sunan Yıldırım Belediyesi, son olarak Hamamlıkızık Kadın Kooperatifi’ni kurdu. Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeyinde kadınların önemli bir yerinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadın kooperatifleri bir yandan kadınlara iş olanakları sağlarken diğer yandan da kadınlar için sosyal çıkış noktaları olmaktadır. Kadınların sosyal yaşamdaki rolünün etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizin ve girişimcilik ve eğitim merkezlerimizin sayılarının artmasına katkıda bulunurken, kadınlarımıza verdiğimiz desteği de her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Kadınlarımıza yeni imkânlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve kooperatiflerimiz kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor” dedi.