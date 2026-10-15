Yıldırım’da kentsel dönüşüm yeni projelerle genişliyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’nın yoğun ve eski yapı stokuna sahip ilçelerinden Yıldırım’da kentsel dönüşüm çalışmaları yeni projelerle sürüyor. Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Mahallesi’nde iki etap halinde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabının temelini attı. İlk etapta konutların teslim aşamasına gelindiği projede, toplam 282 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Belediye, Davutkadı’nın yanı sıra Yediselviler ve Sıracevizler mahallelerini kapsayan planlama çalışmalarıyla dönüşümü daha geniş bir alana yaymayı hedefliyor. Projenin tamamlanma aşamasına gelen ilk etabında, yıkılan 86 bağımsız bölümün yerine 81 daire ve bir dükkân inşa edildi. Temeli atılan ikinci etapta ise 196 bağımsız bölümün yerine 148 daire ve 6 dükkân yapılacak. Yaklaşık 20 bin metrekare inşaat alanına sahip ikinci etabın tamamlanmasıyla bölgede toplam 7 blokta 229 konut ve 7 ticari birim yer alacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilk etapta konut teslimlerine kasım ayında başlamayı hedeflediklerini belirterek, “Bizim için asıl önemli olan rakamlar değil. Asıl önemli olan, burada yaşayacak insanlarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli yapılara kavuşmasıdır. Bir şehri dönüştürmek, sadece binaları dönüştürmek değildir. İnsanların hayatını, yaşam kalitesini ve geleceğe olan güvenini değiştirmektir” dedi.

Yeni planlamalar gündemde

Kentsel dönüşüm çalışmalarını farklı mahallelere yaydıklarını belirten Başkan Yılmaz, Yediselviler Mahallesi’nde yaklaşık 3,4 hektarlık alanı kapsayan 18. Madde İmar Uygulaması çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 190 yapının bulunduğu bölgede yeni bir planlama yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, çalışma kapsamında 4 bin metrekare park alanı, bin metrekare belediye hizmet alanı ve toplam 19 bin metrekarelik konut alanından oluşan üç imar adası oluşturulacağını söyledi. Davutkadı ve Sıracevizler mahallelerini kapsayan daha geniş ölçekli planlama çalışmalarına da değinen Yılmaz, bölgedeki ulaşım, yeşil alan ve sosyal altyapı olanaklarını geliştireceklerini ifade etti. Yeni planlamayla mevcut imar planında yaklaşık 9 bin metrekare olan yeşil alanın 24 bin metrekareye, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ise 11 bin metrekareden 41 bin metrekareye çıkarılacağını açıklayan Yılmaz, şöyle konuştu: “Buradaki hedefimiz; ulaşımı güçlendirmek, sosyal ve teknik altyapıyı geliştirmek, birbirine bağlı ve süreklilik gösteren bir açık ve yeşil alan sistemi oluşturmak. Biz Davutkadı’nın sadece bugününü değil, yarınını da planlıyoruz. Hedefimiz günü kurtarmak değil, Yıldırım’ın geleceğini inşa etmek.”