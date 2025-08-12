Yıldırım’dan Emirsultan’a ‘Hafıza Seferberliği’

EKONOMİ (BURSA) - Yıldırım Belediyesi; tarihi, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekanlarıyla Türkiye’nin en önemli turizm güzergahlarından biri olan, ‘Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattını’ hak ettiği değere kavuşturmak için kolları sıvadı. Tarihi bölgede uygulanacak, ‘Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi’ için ortak akılla hareket eden Yıldırım Belediyesi; akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, muhtarlar ve bölge sakinlerinin de katılımıyla ‘Dünden Bugüne Yeşil Emirsultan Paneli’ni düzenledi.

Fikir, görüş ve beklentilerin konuşulup, yol haritasının belirlendiği panelin ardından, uygulama projesini belirlemek için düzenlenen ‘Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’na başvurular da başladı. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2025. Yarışma sonuçları 2 Aralık’ta ilan edilecek. ‘Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’ ile; bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin güçlendirilmesi, aksın canlandırılması ve sürdürülebilir bir kentsel çevre oluşturulması amaçlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yarışma; bu kadim şehir aksının ruhuna sadakatle yaklaşan, geçmişi bugünün şehircilik anlayışıyla buluşturan bir hafıza seferberliğidir. Amacımız; bu eşsiz hattı yalnızca korumak değil, erişilebilir, sürdürülebilir, yaya öncelikli ve insan odaklı bir dokuya dönüştürerek yeni nesillere anlamlı bir şehir mirası bırakmaktır. Bu çağrı; sadece mimarlara, şehir plancılarına, peyzaj mimarlarına ya da tasarımcılara değil, bu toprakların ruhunu duyan, mekânla anlam kurabilen ve geçmişe vefa göstererek geleceğe nefes aldırmak isteyen herkese yöneliktir” dedi.