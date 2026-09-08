Yıldız Demir Çelik “Her Adımda Sürdürülebilirlik” anlayışını sürdürüyor

Kocaeli

Kocaeli’de faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde yassı çelik üretimi gerçekleştiriyor. 2018 yılında Türkiye’nin yassı çelik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan şirket; beyaz eşya, otomotiv, panel radyatör, genel imalat, yapı ve enerji sektörlerine yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunarken, soğuk haddelenmiş, galvanizli ve boyalı sac üretimi gerçekleştiriyor.

Yıldız Demir Çelik, sürdürülebilir üretim anlayışı doğrultusunda 2025 yılında hayata geçirdiği çalışmalarını “Her Adımda Sürdürülebilirlik” yaklaşımı çerçevesinde raporladı. Şirketin 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nda kaynakların verimli kullanımı, enerji yönetimi, dijitalleşme ve insan odaklı çalışma kültürüne yönelik uygulamalar ile bu çalışmaların sonuçlarına yer verildi. Raporda ayrıca, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) başta olmak üzere küresel ölçekteki yeni regülasyonlar ve değişen piyasa koşullarına karşı şirketin benimsediği bütüncül yönetim yaklaşımı şeffaf biçimde ortaya konuldu.

2025 yılı sürdürülebilirlik performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, “2025 yılı, Yıldız Demir Çelik’te üretimden teslimata uzanan tüm süreçleri yakın koordinasyon içinde yönettiğimiz bir dönem oldu. Değişen müşteri talepleri, maliyet baskıları ve karbon düzenlemeleri karşısında kalite ve kaynak kullanımından operasyonel süreçlere kadar tüm alanları aynı çalışma disipliniyle ele aldık. Bir üretim şirketinin başarısının yalnızca hatların çalışma hızıyla değil, tüm birimler arasındaki kesintisiz koordinasyon ve güvenle sağlandığına inanıyoruz” dedi.

“2025 yılında kullandığımız suyun yüzde 92,5’ini geri kazanılmış sudan karşıladık”

Kaynak verimliliğinin günlük operasyonların ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yılmaz, “2025 yılında kullandığımız suyun yaklaşık yüzde 92,5’ini geri kazanılmış sudan karşıladık. Bunun yanı sıra enerji tasarrufu ve verimlilik odaklı operasyonel iyileştirmelerimizi de hız kesmeden sürdürdük. Dijital altyapımız, Stargate müşteri portalımız ve güçlü saha deneyimine sahip çalışanlarımızla operasyonel verimliliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışma kültürümüzü güçlendirerek, müşteri ve çalışan deneyimini odağımızda tutarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliği çalışmalarının somut kazanımlar sağladığını belirten Yılmaz, “2025 yılında enerji verimliliğine yönelik operasyonel iyileştirmelerimiz sonucunda yaklaşık 5.299 MWh enerji tasarrufu elde ettik. Aynı dönemde tamamladığımız sekiz enerji verimliliği projesinin yıllık hesaplanan enerji kazanımı ise 587,1 TEP olarak gerçekleşti. Buhar kazanlarındaki yanma ayarlarından atık ısının değerlendirilmesine, kondens geri kazanımından LED aydınlatma dönüşümlerine kadar farklı alanlarda uygulamalar hayata geçirdik. Bu çalışmalarla enerji tüketimimizi ve üretim süreçlerindeki kayıpları azaltırken, kaynak güvenliğimizi ve maliyet yapımızı da destekledik” diye konuştu.

“Süreçlerin daha şeffaf olması için dijital altyapımızı sürekli geliştiriyoruz”

Müşteri deneyimini de operasyonel süreçlerin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, “Üretim tarafında sağladığımız verimliliği müşterilerimizle olan süreçlerimize de yansıtmayı hedefliyoruz. Siparişten sevkiyata kadar tüm aşamaların şeffaf ve izlenebilir olması için Stargate müşteri portalımızı ve gelişmiş CRM altyapımızı kullanıyoruz. Böylece müşterilerimizin süreçlere daha kolay erişmesini sağlarken, operasyonlarımızın daha etkin ve erişilebilir şekilde yönetilmesine katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız Demir Çelik’in çalışan gelişimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, “2025 yılında toplam eğitim süremiz 35 bin 819 saate, çalışan başına ortalama eğitim süremiz ise 46,7 saate ulaştı. Teknik yetkinlik, süreç bilgisi ve problem çözme kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim yatırımlarımızın yanı sıra ‘Budur Buluşmaları’ gibi açık iletişim platformlarımızı da sürdürdük. Bu çalışmalarımızla birlikte kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarında da belirgin iyileşmeler kaydettik” dedi.

Yılmaz, “2025 yılında gerçekleştirdiğimiz çifte önemlilik değerlendirmesi doğrultusunda 2030 yol haritamızı ‘Her Adımda Gelecek’, ‘Her Adımda Sorumlu Üretim’ ve ‘Her Adımda Önce İnsan’ başlıkları altında şekillendirdik. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.