Alisoft Resto/Ali Yıldız: Yapay zeka destekli çözümlerle restoranların dijital dönüşümüne odaklandık

Temel AKBAŞ/ESKİŞEHİR

Sipariş yönetimi, masa takibi, stok kontrolü ve raporlama gibi süreçleri tek panel üzerinden yönetilebilen Alisoft Resto, işletmelerin günlük operasyonlarını daha hızlı ve kontrollü şekilde yürütmesine imkan tanıyor.

Alisoft Resto Üst Yöneticisi (CEO) Ali Yıldız, gıda ve hizmet sektöründe dijitalleşmenin işletmeler açısından giderek daha kritik hale geldiğini belirterek, yoğun müşteri trafiğine sahip işletmelerde hızlı ve ölçülebilir süreç yönetiminin öneminin arttığını ifade etti.

Yıldız, işletmelerin yalnızca ürün ve hizmet kalitesiyle değil, zaman yönetimi ve operasyonel verimlilik açısından da rekabet ettiğini kaydederek, “Alisoft Resto ile sipariş alma, ödeme takibi, masa yönetimi, stok kontrolü ve raporlama süreçlerini daha hızlı ve kontrollü hale getiriyoruz. İşletmelerin işlerini kolaylaştıran, sürdürülebilir ve gelişime açık bir yazılım altyapısı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmeliğe uyumlu dijital menü altyapısı

Yıldız, gıda sektöründe mevzuata uyumun önem kazandığına işaret ederek, şirketin geliştirdiği dijital menü altyapısının Tarım ve Orman Bakanlığının yeni düzenlemelerine uygun şekilde tasarlandığına dikkat çekti.

Sistemin, menü içerikleriyle birlikte ürünlere ait kalori, protein ve alerjen bilgilerinin dijital ortamda yayımlanmasına imkan sunduğunu aktaran Yıldız, , “ Geliştirdiğimiz yazılım işletmelerin hem müşterilere daha detaylı bilgi vermesine hem de uyum süreçlerini kolaylaştırmasına katkı sağlıyor. Dijital menü altyapısı sayesinde işletmeler ürün içeriklerini ve besin değerlerini merkezi olarak yönetebiliyor, gerekli güncellemeleri anlık olarak müşterilere yansıtabiliyor” dedi.

Raporlama ve analiz süreçlerini hızlandırıyor

Şirket, yapay zeka teknolojilerini raporlama, veri analizi, satış takibi ve stok yönetimi gibi alanlarda kullanarak işletmelerin karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yapay zeka destekli çözümlerin yalnızca büyük ölçekli şirketlere değil, küçük ve orta ölçekli işletmelere de erişilebilir olması gerektiğini belirten Yıldız, “Bu doğrultuda pratik ve uygulanabilir sistemler geliştirdik.Yapay zekanın sunduğu analiz ve işlem kapasitesi sayesinde işletmeler veriye daha hızlı ulaşabiliyor, raporları daha kısa sürede değerlendirebiliyor ve karar süreçlerini daha sağlıklı yönetebiliyor “diye konuştu

Restoran sektöründe dijitalleşme hız kazanıyor

Restoran ve kafe sektöründe teknoloji kullanımının son yıllarda hızla arttığına dikkati çeken Yıldız, QR menü uygulamaları, anlık satış takibi, stok kontrolü, müşteri alışkanlıklarının analiz edilmesi ve detaylı raporlama sistemlerinin işletmelere önemli avantajlar sunduğunu kaydetti.

Farklı ölçeklerdeki işletmelere hizmet verdiklerini belirten Yıldız, sistem sayesinde satış performansı, personel verimliliği, ürün hareketleri ve müşteri taleplerinin daha şeffaf şekilde izlenebildiğini, Alisoft Resto yazılımın ayrıca paket servis süreçlerine yönelik yeni modüller üzerinde çalıştığı, söz konusu geliştirmelerin tamamlanmasının ardından işletmelere daha kapsamlı bir yönetim altyapısı sunulmasının hedeflediğini söyledi.