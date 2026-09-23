Yıldızgörer, MTSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye–Güney Sudan İş Konseyi Başkanı ve Dicle Group Genel Müdürü Serdar Yıldızgörer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Uluslararası ticaret, ihracat ve iş dünyası örgütlerindeki tecrübesiyle öne çıkan Yıldızgörer’inprogramında liman, serbest bölge, organize sanayi bölgeleri, tarım, sanayi ve lojistik sektörlerinin birbirinden bağımsız değil, aynı ekonomik zincirin parçaları olarak ele alınması öne çıkıyor. Yeni yatırımların Mersin’e kazandırılması, katma değerli üretimin artırılması, ihracatçı firma tabanının genişletilmesi, yeni dış pazarlara ulaşılması ve daha fazla Mersin şirketinin İSO ile TİM listelerinde yer alması programın temel hedefleri arasında bulunuyor.

İhracat ve ticari diplomasi tecrübesi

Serdar Yıldızgörer’in yöneticiliğini yaptığı Dicle Gıda ve Tarım Urunleri , farklı kıtalardaki pazarlara gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’nin önde gelen bakliyat ve gıda şirketleri arasında yer aldı. Şirket, geçmiş dönemlerde İSO İkinci 500 listesine girerken TİM sıralamasında Türkiye 81’inciliğine ve sektör üçüncülüğüne kadar yükseldi. Dicle Gıda, TİM tarafından 2026 yılında açıklanan 2025 yılı İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda Türkiye genelinde 916’ncı, kendi sektöründe ise 73’üncü sırada yer aldı. Yıldızgörer halen DEİK Türkiye–Güney Sudan İş Konseyi Başkanlığı, DEİK Türkiye–Sudan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Türkiye–Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, AHBİB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor. Geçmişte DEİK Türkiye–Sudan İş Konseyi Başkanlığı yapan Yıldızgörer, 2018-2023 yılları arasında MÜSİAD Mersin Şube Başkanı olarak görev aldı. 2 dönem MTSO Meclis Üyeliği yapan Yıldızgörer, Odanın 36 No’lu Yurt Dışı Muhtelif Ticaret Meslek Grubu’nda da Mersin iş dünyasını temsil etti.

“Mersin sadece ticaret kapısı değil, üssü olmalı”

Mersin’in ekonomik potansiyelini katma değerli üretime, güçlü yatırımlara ve küresel bir vizyona dönüştürmek amacıyla MTSO Başkanlığına adaylığını açıklayan Yıldızgörer. Mersin’in, sahip olduğu imkanlar bakımından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Limanımız var, serbest bölgemiz var. Organize sanayi bölgelerimiz, güçlü bir tarımsal üretimimiz, gelişen lojistik sektörümüz ve önemli bir girişimcilik potansiyelimiz bulunuyor. 2025 verilerine göre Mersin 8,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan yedinci ili konumunda. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda Mersin merkezli 22 firma yer alırken bu şirketlerin toplam ihracatı 1 milyar 636 milyon dolara ulaştı. İstanbul Sanayi Odası’nın 500 araştırmasında ise Mersin bağlantılı 21 sanayi kuruluşu toplam 434,5 milyar liralık üretimden satış gerçekleştirdi. Bu gösterge ve rakamlar Mersin’in ekonomik gücünü ortaya koyuyor ancak Mersin yalnızca malların giriş ve çıkış yaptığı bir ticaret kapısı olarak kalmamalı. Limandan geçen ticaretin daha büyük bir bölümü Mersin’de üretilen, işlenen, markalaşan ve Mersinli şirketler tarafından dünya pazarlarına sunulan bir ekonomik değere dönüşmeli. Kentin ticari kimliğini taşıyıcılıktan üretime, üretimden markalaşmaya, markalaşmadan küresel karar merkezine taşımamız gerekiyor. Mersin sadece ticaret kapısı değil, üssü olmalı. Bunun için daha fazla üretmeliyiz. Daha fazla yatırım çekmeliyiz. Sanayimizi büyütmeliyiz. İhracatımızı geliştirmeliyiz. Ve bütün bunların sonucunda Mersin’de oluşan ekonomik değeri daha da yükseltmeliyiz.” dedi.

“Ankara ile ilişkilerimizi güçlü ve sürekli tutmamız gerekiyor”

Bu noktada Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na önemli görevler düştüğünün altını çizen Yıldızgörer, “MTSO yalnızca üyelerinin günlük sorunlarına çözüm arayan bir meslek kuruluşu olmamalı. MTSO; Mersin’in ekonomik hedeflerini ortaya koyan, sorunları tespit eden, çözüm önerileri geliştiren ve bu önerilerin hayata geçmesi için ilgili kurumlarla birlikte çalışan güçlü bir yapı olmalıdır. Sanayicimizin önünü açmak, tüccarımızın işini kolaylaştırmak, ihracatçımızın önündeki engelleri azaltmak ve yeni yatırım alanları oluşturmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bunun için de sektörler arasında daha güçlü bir iletişim ve iş birliği kurmalıyız. Mersin’in çözüm bekleyen meselelerinin önemli bir bölümü yalnızca kent içinde çözülebilecek konular değil. Bu nedenle Ankara ile ilişkilerimizi güçlü ve sürekli tutmamız gerekiyor. Mersin ile Ankara arasında köprü olacağız. Ancak burada önemli olan sadece Ankara’ya gitmek, talepleri anlatmak değildir. Önemli olan, Mersin’in ihtiyacını doğru ortaya koymak, doğru kurumlarla doğru iletişimi kurmak ve sonuç alıncaya kadar sürecin takipçisi olmaktır. Mersin’in sanayi altyapısından ulaşımına, lojistik imkanlarından yatırım ortamına, ihracattan istihdama kadar birçok başlığın takipçisi olacağız. Kentimizin ihtiyaçlarını gündeme taşıyacağız ve çözüm için ilgili kurumlarla birlikte çalışacağız. Bir diğer önemli başlığımız ise uluslararası ticaret. Mersin zaten dünyaya açılan bir kent. Bizim hedefimiz, bu uluslararası bağlantıları çok daha güçlü şekilde kullanmak. Mersin’in sadece ihracat yapan bir şehir değil; uluslararası yatırımcıların tercih ettiği, üretim yapan, markalar oluşturan ve dünya pazarlarında daha güçlü yer alan bir merkez olması gerekiyor. Mersinli firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması, uluslararası iş bağlantılarının artırılması ve kentimizin küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesi için çalışacağız. Bizim görevimiz, o kapılardan daha fazla Mersinli üreticinin, sanayicinin, tüccarın ve ihracatçının geçmesini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

“Sorunlarının çözümü için sorumluluk alan bir MTSO için yola çıkıyoruz”

MTSO yönetiminde bütün sektörlerin sesini dinleyen, farklı görüşleri aynı masa etrafında buluşturan bir anlayışı hakim kılmak istediklerini kaydeden Yıldızgörer, “Yatırım yapmak isteyen iş insanımızın karşılaştığı sorunları dinleyeceğiz. Üretim yapan sanayicimizin ihtiyaçlarını takip edeceğiz. İhracatçımızın önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağız. Tüccarımızın ve girişimcimizin beklentilerini dikkate alacağız. Sorunları sadece tespit etmekle kalmayacağız; çözümü için ilgili kurumlarla temas kuracağız ve yapılan çalışmaların sonucunu yine üyelerimizle paylaşacağız. Bizim hedefimiz; daha fazla üreten, daha fazla yatırım alan, daha güçlü ihracat yapan, istihdamını artıran ve dünya ile daha güçlü bağlar kuran bir Mersin’e katkı sunmaktır. Bunu da büyük sözlerle değil, çalışarak ve sonuç üreterek yapmak istiyoruz. Daha çok dinleyen, daha çok çalışan, daha fazla iş birliği yapan ve Mersin’in sorunlarının çözümü için sorumluluk alan bir MTSO anlayışı için yola çıkıyoruz. Hep birlikte, Mersin’in ekonomik gücünü daha ileriye taşıyacağız. Çünkü Mersin’in potansiyeli büyük. Bizim hedefimiz de bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek.”

“MTSO bir makam değil, Mersin’e karşı büyük bir sorumluluk”

MTSO Başkanlığının kendileri için bir makam değil, Mersin’e karşı üstlenilecek büyük bir sorumluluk olduğunun altın çizen Yıldızgörer, “Bu sorumluluğu güçlü bir ekip ruhu, ortak akıl ve sonuç odaklı bir çalışma anlayışıyla yerine getireceğiz. Mersin ekonomisinin amiral gemisi olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı birkaç kişinin karar verdiği bir yapıdan çıkarıp, kentin tüm ekonomik dinamiklerinin söz sahibi olduğu katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz. İstişare, katılım ve iş birliğini yönetim anlayışımızın temel unsurları olarak benimseyeceğiz. Sanayicimizin, tüccarımızın, ihracatçımızın, üreticimizin, lojistik sektörümüzün, girişimcimizin ve tüm ekonomik paydaşlarımızın görüşlerini karar süreçlerinin merkezine taşıyacağız. Mersin’in ekonomik gücünü oluşturan limanımızı, serbest bölgemizi, sanayi bölgelerimizi, tarımımızı, lojistiğimizi, ticaretimizi ve ihracatımızı birbirinden bağımsız değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alacağız. Bir sektörün gelişimini diğerlerinden ayrı düşünmeden, aralarındaki güçlü bağları daha da geliştireceğiz. Çünkü Mersin ekonomisinin gücü, tüm sektörlerin birlikte büyümesinden geçiyor. MTSO’yu yalnızca sorunların dile getirildiği bir kurum değil, çözüm üreten, sektörler arasında köprü kuran ve Mersin’in ekonomik geleceğine yön veren etkin bir yapı haline getireceğiz. Kapıları herkese açık, her fikri önemseyen, üyelerini dinleyen ve aldığı kararları kararlılıkla hayata geçiren bir yönetim ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.