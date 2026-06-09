Yıldızlar Deniz İşletmeciliği filosunu Yıldızlar 5 ile güçlendirdi

Kocaeli

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Yıldızlar Yatırım Holding, 130 yılı aşan kurumsal birikimini çok sektörlü ve entegre bir sanayi vizyonuyla geleceğe taşımaya devam ediyor. Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, denizcilik alanındaki büyüme hedefleri doğrultusunda filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Denizcilik operasyonlarının daha etkin, kontrollü ve entegre bir şekilde yürütülmesi amacıyla filoya katılan Yıldızlar 5, şirketin sektördeki büyüme stratejisinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yeni yatırım sayesinde operasyonel kapasitesini artıran şirket, lojistik altyapısını güçlendirirken deniz taşımacılığı alanındaki etkinliğini de genişletmeyi hedefliyor.

Yıldızlar 5’in filoya katılmasıyla birlikte operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren Yıldızlar Yatırım Holding, küresel ticaretin en stratejik taşıma ağlarından biri olan denizcilik sektöründeki varlığını daha da pekiştiriyor. Şirket, güvenli, verimli ve sürdürülebilir operasyon anlayışıyla faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye’nin denizcilik alanındaki büyüme vizyonuna da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Geniş operasyonel ağı ve deneyimli profesyonel kadrosuyla yılda 200’ün üzerinde gemiye acentelik hizmeti sağlayan şirket, 2.000 DWT ile 65.000 DWT tonaj aralığındaki operasyonları başarıyla yönetiyor. Gelecek projeksiyonları doğrultusunda kiralama portföyünü büyüterek operatörlük hizmetlerini başlatmayı planlayan Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, filosuna yeni dökme yük gemileri ekleyerek üçüncü şahıslara yönelik armatörlük ve acentelik faaliyetlerini pazar odaklı bir yaklaşımla büyütmeyi hedefliyor.

“Yıldızlar 5’in filomuza ve sektörümüze değer katacağına inanıyoruz”

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldızlar 5’in filomuza katılması, denizcilik alanındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri. Bu yatırım, operasyonel kapasitemizi güçlendirmenin yanı sıra lojistik altyapımızı da daha etkin ve verimli hale getiriyor. Küresel ticaretin bel kemiğini oluşturan deniz taşımacılığında, güvenli ve sürdürülebilir operasyon anlayışımızla büyümeyi sürdürürken, ülkemizin denizcilik sektöründeki gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldızlar 5’in filomuza ve sektörümüze değer katacağına inanıyoruz” İfadelerini kullandı.