Yıldızlar Yatırım Holding’ten geleceğe yeşil miras

Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Yıldızlar Yatırım Holding, doğaya kalıcı bir katkı sunmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla hayata geçirdiği Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu da katıldı. Etkinlik kapsamında, Yıldızlar Yatırım Holding ve grup şirketleri çalışanları, İzmit Kocaeli’nde belirlenen sahada geleceğe nefes olmak için bir araya geldi. Proje kapsamında toplam 22.500 adet fidan toprakla buluşturulacak.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldızlar Yatırım Holding olarak çevreye yaptığımız her katkının, geleceğe bırakılacak en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, ‘Köklerimiz geleceğe uzansın’ diyerek Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı’nı hayata geçiriyoruz. Doğaya kazandırdığımız her fidan, gelecek kuşaklara bırakmak istediğimiz yaşanabilir bir dünyanın sembolü… Bu anlayışla, yalnızca bugünü değil, yarını da korumayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Bu nedenle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için adımlar atıyoruz. Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı, sürdürülebilir bir gelecek için inancımızın ve kararlılığımızın simgesi olacak” ifadelerini kullandı.