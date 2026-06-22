Yıldızların altında Metropolis konseri gerçekleşti

İZMİR / EKONOMİ

Torbalı’da yer alan Metropolis Antik Kenti, bu kez tarihsel belleğiyle olduğu kadar müziğin evrensel diliyle de iz bırakan bir geceye ev sahipliği yaptı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Ticaret Odası’nın katkılarıyla; Arkas Holding’in ana sponsorluğunda ve Monreve Group organizasyonuyla düzenlenen “Yıldızların Altında Metropolis: Bir Akdeniz Senfonisi” konseri antik kentin etkileyici atmosferinde müzikseverle buluştu.

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye; AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek’in yanı sıra yerel yönetimler, iş dünyası ve kültür-sanat çevrelerinden çok sayıda isim katıldı.

Yaklaşık otuz yıldır sürdürülen bilimsel kazılarla her yıl yeni bulguların gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte, Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ve ekibinin çalışmaları sayesinde Metropolis’in çok katmanlı geçmişi daha görünür hâle geliyor. Düzenlenen konser de bu mirasın korunmasına yönelik çalışmalara destek sağlamak ve antik kentin bilinirliğini artırmaya destek olmak üzere gerçekleştirildi.

Gecede, Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Gürer Aykal yönetimindeki Metropolis Orkestrası ile solist Ksenija Sidorova’nın akordeon yorumu antik kentin doğal akustiğinde etkileyici bir performans sergiledi. Akdeniz coğrafyasının farklı kültürlerinden ilham alan eserlerden oluşan repertuvarla dinleyiciler müzik ile tarihin aynı mekânda buluştuğu özel bir deneyime tanıklık etti.

Merve Arkas: “Metropolis’in daha çok kişi tarafından bilinmesini önemsiyoruz”

Gecenin açılışında konuşan Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, Metropolis’in taşıdığı kültürel değere dikkat çekerek bu mirasın korunmasına katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kültürel mirasın korunmasının toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Arkas, “Metropolis, bu coğrafyanın hafızasını taşıyan çok önemli bir kültürel miras. Burada yürütülen çalışmalar sayesinde geçmişe dair değerli bilgiler gün yüzüne çıkarken, gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir birikim de oluşuyor. Bu süreçte büyük emek ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bu akşam burada bir araya gelmemizin nedeni, bu ortak değere katkı sunabilmek ve Metropolis’in daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine destek olmak” diye konuştu.