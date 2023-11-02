ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, Rulead Medya, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ve Mudanya Üniversitesi desteğiyle düzenlenen “Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor” Bursa Başarı Ödülleri ve Basın Galası programı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Medya Başarı kategorisinde “Yılın Ekonomi Yayını Ödülü” Ekonomi Gazetesi’ne verildi. Ödülü Ekonomi Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ile BTSO Meclis Üyesi Gülçin Güleç’in elinden aldı. Törende konuşan Çiftçi, “200’ün üzerinde gazetecinin bir araya gelerek kurduğu Ekonomi Gazetesi, tüm kararların gazeteciler tarafından verildiği ve yönetildiği bir yapıyla bu anlamda bir ilki de hayata geçirdi. Ekonomi her şeydir. Doğru ve tarafsız habercilik ilkesiyle, sadece gazetecilik yaparak ekonominin nabzını tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Gecede ayrıca Hanlar Bölgesi projesiyle “Kültürel Mirasa Değer Ödülü” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, “Yaşam Boyu Onur Ödülü" Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) kurucusu Fahrettin Gülener'e, “100 Yıllık Değer Ödülü” İpekiş’e, “Yılın En Başarılı Toplum Gönüllüsü Ödülü” DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'e, “Yılın En Prestijli Yapı Projesi Ödülü” Atış Yapı’ya verildi. Törende çeşitli dallarda 60 kişi ve kuruma ödül verildi.