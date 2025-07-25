Yılport’tan İznik’e 200 milyon TL’lik kültür ve eğitim desteği

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İznik Belediyesi ile Yılport Holding arasında toplam değeri 5 milyon dolarlık iki büyük projenin protokol imzaları atıldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından imzalanan sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek İznik Abdulvahap Projesi ile Kütüphane Projesi’nin ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. İmza törenine İznik Kaymakamı Arif Karaman, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyumu Kurucu Başkanı Emin Çakmak ve protokol üyeleri de katıldı. İznik’in tarihi ve kültürel kimliğine katkı sunacak projelerden Abdulvahap Projesi, ilçenin manevi turizmini güçlendirmeyi hedefliyor. Kütüphane Projesi ise eğitim ve kültürel yaşamın merkezine dönüşecek.

Törende konuşan Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Toplumsal fayda sağlayacak bu projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. İznik gibi köklü bir şehirde bu çalışmalara destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk” dedi. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise Yılport’a teşekkür ederek, “İznik’imiz için çok değerli iki projeye imza attık. Yılport’un bu katkısı, ilçemizin hem maneviyatına hem de gençliğine büyük güç katacak” diye konuştu.