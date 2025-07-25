  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Yılport’tan İznik’e 200 milyon TL’lik kültür ve eğitim desteği
Takip Et

Yılport’tan İznik’e 200 milyon TL’lik kültür ve eğitim desteği

Yılport Holding, İznik Belediyesi ile yaptığı iş birliğiyle ilçenin tarihine ve geleceğine ışık tutacak iki büyük projeye 200 milyon TL’lik sponsorluk desteği sağladı. Abdulvahap Projesi ve Kütüphane Projesi için imzalar, Yılport’un İstanbul’daki merkezinde atıldı.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılport’tan İznik’e 200 milyon TL’lik kültür ve eğitim desteği
Takip Et

ESRA ÖZARFAT
BURSA - İznik Belediyesi ile Yılport Holding arasında toplam değeri 5 milyon dolarlık iki büyük projenin protokol imzaları atıldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından imzalanan sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek İznik Abdulvahap Projesi ile Kütüphane Projesi’nin ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. İmza törenine İznik Kaymakamı Arif Karaman, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyumu Kurucu Başkanı Emin Çakmak ve protokol üyeleri de katıldı. İznik’in tarihi ve kültürel kimliğine katkı sunacak projelerden Abdulvahap Projesi, ilçenin manevi turizmini güçlendirmeyi hedefliyor. Kütüphane Projesi ise eğitim ve kültürel yaşamın merkezine dönüşecek.

Törende konuşan Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Toplumsal fayda sağlayacak bu projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. İznik gibi köklü bir şehirde bu çalışmalara destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk” dedi. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise Yılport’a teşekkür ederek, “İznik’imiz için çok değerli iki projeye imza attık. Yılport’un bu katkısı, ilçemizin hem maneviyatına hem de gençliğine büyük güç katacak” diye konuştu.

Şehirler
Akdeniz Prefabrik, 8 katlı bina yüksekliğindeki kolonları tek parça üretip montajlıyor
Akdeniz Prefabrik, 8 katlı bina yüksekliğindeki kolonları tek parça üretip montajlıyor
Zemine 700 kazık uygulandı: Marvista, The Port ile maksimum güven ve konfor sağlayacak
Marvista, The Port ile maksimum güven ve konfor sağlayacak
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz”
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz”
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Faiz indirimi, reel sektör için nefes alma fırsatı”
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Faiz indirimi, reel sektör için nefes alma fırsatı”
MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu: “Mersin; sanayi, üretim ve ticari alanlarda istihdam gücüne sahip”
“Mersin; sanayi, üretim ve ticari alanlarda istihdam gücüne sahip”
Başkan Altay tüm Türkiye’yi 10. Konya Bilim Festivali’ne davet etti
Başkan Altay tüm Türkiye’yi 10. Konya Bilim Festivali’ne davet etti