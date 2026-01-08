Yorgancılar: “E-ithalatta denetim kararı haksız rekabeti önleyecek”

İZMİR / EKONOMİ



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, e-ithalat alanında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Uzun süredir iş dünyasının gündeminde olan e-ithalattaki denetimsizlik sorununun bu kararla birlikte giderileceğini vurgulayan Yorgancılar, söz konusu uygulamanın piyasada adil rekabet ortamını güçlendireceğini ifade etti.



E-ithalat yoluyla ülkeye giren ürünlerin yeterli denetime tabi olmamasının yerli üreticiler açısından ciddi bir haksız rekabet yarattığını belirten Yorgancılar, tüketiciler açısından da önemli riskler oluştuğuna dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde, ülkeye giren ürünlerin yüzde 81’inin riskli olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Yorgancılar, bu verinin sorunun boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.



Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile birlikte e-ithalat kapsamında Türkiye’ye giren ürünlerin, dünya örneklerinde olduğu gibi gümrüklerde denetime tabi tutulacağını belirten Yorgancılar, “Bu karar ile uzun süredir güvensiz bir zeminde ilerleyen e-ithalat süreci sona ermiştir. Düzenleme; tüketicilerimizi, üreticilerimizi ve e-ticaret ekosistemimizi koruma altına alan son derece önemli bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.



Kararın piyasalarda eşit ve adil rekabet koşullarını güçlendireceğini vurgulayan Yorgancılar, “Eşit kuralların herkes için aynı şekilde uygulanması, haksız rekabeti önlemenin temel şartıdır. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat olmak üzere, düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm bakanlık kadrolarına teşekkür ediyorum” dedi.