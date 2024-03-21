Yorgancılar, mesleki eğitim için şura istedi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Sanayicinin en büyük sorunlarından olmaya devam eden ara eleman sıkıntısı için meslek liselerine yeniden dikkat çeken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir iş dünyasının ortak akılla ortaya koyduğu çözüm önerilerini aktardı. Yorgancılar, bölgesel bir eğitim-üretim şurası yapılması gerektiğini dile getirdi. Meslek liselerine olan ilginin artırılması gerektiğini belirten Yorgancılar, ilk olarak dünyadaki dönüşümü ve sanayinin ihtiyacını karşılayacak yeni bir eğitim sisteminin gerekliliğini vurguladı.

Ekonomide istikrar, öngörülebilirlik ve güvenin tesisi, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih edeceği bir yatırım ortamı, güçlü bir hukuk devleti ve yeşil dijital dönüşüm seferberliğinin Türk sanayisini güçlendireceğini söyleyen Yorgancılar, “İzmir’de toplam 2 bin 300 çeşit ürün üretiliyor. Bu da toplam ülke üretiminin yüzde 58,6’sına denk geliyor. İzmir, Türkiye’nin en çok ihracat yapan iller sıralamasında ikinci, net ihracatçı listesinde ise birinci sırada. Arz talep dengesindeki sorun ise giderek artıyor. Sanayici ara eleman bulamıyor. Mesleksizlik var. Bu mesleksizlikle, işsizlik oranı Türkiye’de yüzde 9,4 seviyelerinde ancak İzmir’de yüzde 13’e çıkıyor. Genç nüfus işsizlik oranı ise ülkemizde yüzde 17,5 iken, İzmir’de yüzde 24 seviyelerinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.

“Alınan eğitime göre iş kolu yok”

Ara elemana ulaşamama sorunun devam ettiğini ve bununla ilgili yapılan anketlerde, yapılan ziyaretlerde çıkan ortak noktaları paylaşan Yorgancılar, “En önemli sebep, günümüz ihtiyacıyla örtüşmeyen nitelikte üniversitelerde okutulan derslerin ve oradan mezun olan çocukların bugün sistemin içerisinde aldığı eğitime göre bir iş kolunun olmaması. Bu üniversiteleri açmak yerine, malzeme ve eğitim açısından nitelikli teknik ve mesleki okulların sayısının artırılması lazım” dedi.

Tüm organize sanayi bölgelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili alanlarda meslek liseleri açılmasını isteyen Yorgancılar, “Mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere, üniversite öğrencilerine olduğu gibi burs verilmesi, meslek lisesi mezunlarının kendi branşında sanayide çalışması durumunda SGK ve gelir vergisi oranında yüzde 25 indirim yapılması faydalı olur. Ayrıca, meslek lisesi mezunlarının askerlikten muaf tutulması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, ilgili bakanlarımızla birlikte bölgesel bir eğitim-üretim şurası gerçekleştirilerek, ortak akılla konu ve önerilerin değerlendirilmesi, ülkeyi terk eden nitelikli gençlerimiz ile stratejik bir riske dönüşen beyin göçünün engellenmesi fayda sağlar” açıklamalarında bulundu.