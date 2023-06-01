Yörüksüt, günlük 250 ton işleme kapasitesiyle öne çıkıyor

Adnan AÇIKGÖZ



MERSİN - Yurt içinde zincir marketler başta olmak üzere sürekli satış noktası sayısını ve portföyündeki ürün çeşitliliğini arttıran Yörüksüt, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) fabrikasında, günlük 250 ton süt işliyor. Standart ürünlerin yanında özel soslu ve yüksek protein oranlarına sahip yeni peynir ve kaymak çeşitleri de geliştiren Yörüksüt ürünleri, yurt dışında 13 ülkeye ihracat ediliyor.

Izgara ve sürülebilir peynir ürünlerini portföylerine eklediklerini dile getiren Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz, “Dünya genelinde süt ürünleri sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor, yenilik yaparak farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada geleneksel pazarlarda yoğunlukla kahvaltı, salata ile belirli soslarda kullanılan ve ekşi krema olarak bilinen Smentana’yı geliştirdik. Ürünümüzün Rusya, Türk cumhuriyetleri, Doğu Avrupa pazarına girişi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yüksek proteinli süt ürünlerine yönelik taleplerin her geçen gün arttığını kaydeden Ramazan Öz, sektöre öncülük edecek çalışmalar için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, “Üretim bütçemizin yaklaşık 4’te 1’ini yeni ürün çalışmalarına ayırdık. Piyasaya sunduğumuz Flefelya grubu, ızgara peynir ve Smentana ürünlerinin yılsonu ciromuza en az yüzde 5 ek katkı sağlamasını bekliyoruz. Ar-Ge projelerinde ayrıca Amerika ve Avrupa’dan gelen vegan ürün talepleri üzerine de çalışıyoruz. Soya, Hindistan cevizi ve badem bazlı bitkisel süt ve süt ürünleriyle ilgili Ar-Ge projelerimiz devam ediyor” diye konuştu.