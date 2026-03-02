Yozgat’ta sosyal kalkınma için 7 proje imzalandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen törene ORAN Yönetim Kurulu Üyeleri, Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile yararlanıcı kurum yöneticileri katılım sağladı. SOGEP kapsamında “SOGEP’le Şefkat Evi”, “Mutlu Kreş Mutlu Yarın 2” ve “Çayıralan Sosyal Girişim ve İstihdam Atölyesi” projeleriyle Yozgat’ta sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi, kadın istihdamının desteklenmesi ve yerel üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek projelerle Yozgat’ta tarım, lojistik ve dijital dönüşüm alanlarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yerköy Sera Organize Tarım Bölgesi Altyapı ve Jeotermal Kaynak Yatırımları Fizibilite Danışmanlığı Projesi ile bölgede kurulması planlanan sera organize tarım bölgesine yönelik altyapının fizibilitesinin hazırlanması hedefleniyor.

Kırsalda Sürdürülebilir Üretim için Uygulamalı Permakültür Eğitimi ve Danışmanlığı Projesi kapsamında kırsal alanlarda sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Yerköy Lojistik Merkezi Kurulumu İçin Fizibilite Çalışması Danışmanlık Hizmeti Projesi ile ilçede kurulması planlanan lojistik merkezin fizibilitesinin hazırlanarak yatırım sürecine altyapı oluşturulması planlanıyor.

Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Eğitimde Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi ile eğitim alanında dijital dönüşümün desteklenmesi, yapay zekâ temelli bilgi ve uygulama becerilerinin artırılması hedefleniyor.