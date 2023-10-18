'Yüksek faizle yatırım yapmak mümkün değil'

ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu ancak yüksek kredi faizlerinin yatırımın genişlemesine engel olduğunu söyledi.

EKONOMİ Eskişehir Temsilcisi Ali Baş ile bir araya gelerek EOSB ve genel ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Küpeli, sanayiciye özel kredi verildiğine ancak faizlerin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Küpeli, “Bu rakamlarla yatırım, üretim yapmak ve rekabet edebilmek çok mümkün görünmüyor. Yüzde 40-50’leri konuştuğumuz bir dönemde bu parayı alıp üretime, yatırıma yönelteceksiniz ve bundan daha fazla kazanarak geri ödeyeceksiniz. Bunlar çok mümkün değil. Bu kısa sürede düzelmesi gereken bir konu. Ülke olarak 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bunun tamamlanabilmesi için de yatırım yapmak gerekiyor. Bu kadar yüksek bir faizle yatırım yapmak çok mümkün değil. Çünkü rekabet edemeyeceğiz. İşçilik maliyetinde yüzde 20’leri bulmaya başladık. Bu da bir rekabet gücüdür ve bu gücümüz ciddi miktarda azaldı” dedi.

İmişehir bölgesindeki EOSB 1. Gelişme Bölgesi’nin tamamının imardan geçtiğini ve altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Nadir Küpeli şöyle konuştu: “4 milyon 840 bin metrekarelik bir alan. Tamamını imardan geçirdik. Parselasyon yapıldı. Karakol binasını bile yaptık ve jandarma alay komutanına teslim ettik. Orada şu anda yapılan ibadethane ve çarşı gibi alanlar var. Bir miktar daha arsamız var. Bizim gözümüzde 2026 sonlarına doğru bitecek bir yerdi ama hızlı bir şekilde yüzde 9095 civarında arsanın tahsislerini yaptık. Satılan yerlerin altyapılarına tabii olarak öncelik veriyoruz.”

“Çek-senetle uğraşıyor Ar-Ge’yi unutuyoruz”

Sanayicilerin ekonomik kaygılar nedeniyle hareket alanının kısıtlandığını da aktaran Nadir Küpeli, “Sanayici birçok konuda devletten destek beklemiyor. Hatta şu özeleştiriyi yapabilirim; KOSGEB ve diğer kurumların, sanayiciler ve özellikle KOBİ’ler için ciddi destekleri var. Ama bunlar kullanılamıyor. İnceleyemiyoruz, bakmıyoruz veya haberdar olmuyoruz. Formaliteleri de fazla. Avrupa’da ya da diğer gelişmiş bölgelerdeki sanayiciler gibi yüksek karlılıkla çalışmıyoruz. Onlar Ar-Ge’ye ciddi kaynaklar ayırabiliyorlar. Bizim sanayicimizin büyük kısmı çekini, senedini ödeyebilme gayesiyle başka işlerle uğraşmak zorunda. Paranın peşinde koşuyor” diye konuştu.

“Demiryolundan vazgeçmeyiz”

Kamuoyunda TÜRASAŞ’ın kapatılmasına yönelik tartışmalar hakkında konuşan Küpeli, “OSB’de raylı sistemler alanında çalışan birçok insan var, çok da fazla yol aldılar. TÜRASAŞ konusunda geçtiğimiz günlerde ‘kapatılacak, kapatılmayacak’ diye bir söylenti oldu. Eskişehir’e mal olmuş, bir fabrikanın kapatılmasının doğru olduğunu düşünmem. Ancak şehrin göbeğinde kaldığı için eleştiriliyorsa Hasanbey gibi raylı sistemlere ayırdığımız bölgeye taşınabilir. Demiryollarında ağırlığımızı çok daha fazla hissettirmemiz gerekiyor. Geleceğin raylı sistemlerle çok daha fazla avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hava kirliliği yok ve enerji tasarrufu da var. Onun için demiryolu vazgeçilecek bir sektör değildir. Eskişehir olarak demiryolundan vazgeçmeyiz, TÜRASAŞ’tan hiç vazgeçmeyiz” görüşlerine yer verdi.