Yumurtada ihracat artışı yaşanıyor

Eray ŞEN



ADANA - Adana, Hatay ve Mersin bölgesine, 30 bini kendi üretimi olmak üzere, günde 300 bin adet yumurta veren Gültav Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şirin Gültekin, sektörde yaşanan son gelişmeler ile şirketin yeni dönem çalışmalarını EKONOMİ’ye anlattı.

Türkiye’nin günlük yumurta üretim kapasitesinin 120 milyon adetten fazla olduğunu, ancak 90 – 100 milyon arasında üretim yapıldığını söyleyen Gültekin, “Üretim miktarı iç piyasa talebinin üzerinde. Arz fazlası var ve bu nedenle ihracat, üretici açısından çok önemli” yorumunu yaptı.

Yaklaşık dört aydır ciddi ihracat talebi olduğunu belirten Gültekin, “Ortadoğu’da Dubai, Katar, Umman ve Afrika bölgesine ihracat devam ediyor. Avrupa’dan son aylarda yoğun talep geliyor. İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya gibi ülkeler ihtiyaçlarını Türkiye’den almak istiyor. Amerika ve Tayvan’a da ihracat yapılıyor. Üreticiler ihracat talepleri sayesinde iyi durumda” dedi.

“Avrupa’dan gelen talebin nedeni oradaki kuş gribi”

Avrupa’ya ihracat artışının bu bölgedeki kuş gribi salgınından kaynaklandığını ifade eden Gültekin, “Türkiye’de de kuş gribi vakaları görüldü ancak çok hızlı müdahale edildi, yayılmadan önlem alınarak, hemen o bölgedeki hayvanlar itlaf edildi. Üreticiler de sağlıkla ilgili bütün önlemleri alıyor, dezenfekte çalışmalarını titizlikle yapıyor” diye konuştu.

“Türkiye, yumurta kalitesinde dünyada ilk sırada”

Yurt dışına haftada yaklaşık 300 konteynır yumurta gittiğini aktaran Gültekin, şöyle devam etti: “Ürünler gemiyle Ortadoğu bölgesine 15 günde, Amerika’ya 30 günde ulaşıyor. Soğuk zincir altında +5 derecede korunan yumurtanın kalitesinde üç aya kadar sıkıntı olmuyor. Bu arada Türkiye’de üretilen yumurtalar kalite ve lezzet olarak dünyada birinci sırada. Bunun nedeni; bizim kullandığımız hammaddenin yüzde 65-70’i mısır ve mısırımız da çok kaliteli.”

“Bakanlık onayının ardından Avrupa’ya başlayacağız”

Gültav olarak ağırlıklı şekilde yurtiçine çalıştıklarını, bunun yanında Avrupa’ya ihracat için gerekli, Bakanlık onayı alma sürecinin devam ettiğini belirten Gültekin, “Bu süreç sonunda Avrupa’ya ihracatı düşünüyoruz. İtalya ve Fransa ilk sırada düşündüğümüz ülkeler. Yakın zamanda Tayvan’a da ihracat planlıyoruz” ifadesini kullandı.

“Üretim maliyetleri arttığı için bazı kümesler kapasite azalttı”

Açıklamasında üretim maliyetlerine de değinen Gültekin, şunları kaydetti: “Şu anda bir yumurtanın maliyeti 1 lira 60 kuruş, 30’lu paketin maliyeti 48 lirayı buluyor. Toptan satışı 57 – 60 lira arasında. Üretici yüzde 20-25 kar ediyor. Perakende de 60 liralık yumurta, markete gidene kadar ambalajı, dağıtımı, işçiliği gibi maliyetlerle 70 liraya geliyor.

Market de yüzde 20-25 koyduğu zaman 80-85 lira oluyor. Son zamanlarda üretim maliyetleri çok arttığı için, bazı kümesler kapasitelerini azalttı. İki sene önce bir tavuğun yumurta vermeye başlamasına kadar maliyeti 25 liraydı, şimdi 120 lira. Yem iki sene önce 2.5 liraydı, şimdi 7.5 lira. Geçen yıl 2-4 lira olan bir civcivin tanesi 12-15 liraya yükseldi. Bunun yumurta verecek kadar büyümesi 20 hafta sürüyor.”