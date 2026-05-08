Yumurtalık, kimya endüstrisinin yeni üssü olmaya hazırlanıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Kimya Endüstri Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanan Yumurtalık İlçesinin Belediye Başkanı Erdinç Altıok’u ziyaret etti. AOSB Başkan Yardımcısı Ömer Kaya’nın da hazır bulunduğu görüşmede; ilçenin stratejik konumu, enerji altyapısı, liman bağlantıları ve ulaşım avantajları gibi konular masaya yatırıldı. Planlanan yeni sanayi yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, sosyal ve bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Aynı zamanda Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenen AOSB Başkanı Sütcü, Adana’nın üretim gücünü ileriye taşıyacak yeni sanayi hamlelerinde Yumurtalık’ın kritik bir rol üstleneceğini söyledi. Özellikle kimya sanayi alanında yapılacak yatırımların bölgeye uzun vadeli katma değer sağlayacağını ifade eden Sütcü, yatırım süreçlerinde yerel yönetimlerle güçlü koordinasyonun önemine dikkat çekti. Sütcü, “Bu süreci yalnızca sanayi yatırımı olarak değil; istihdam, lojistik, şehirleşme ve bölgesel kalkınma açısından çok boyutlu dönüşüm olarak görüyoruz. Yumurtalık Belediyesi ile sürekli dirsek temasında olacağız” dedi.

Yumurtalık geleceğe hazırlanıyor

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ise ilçenin önümüzdeki yıllarda yalnızca Adana’nın değil, Türkiye’nin en önemli üretim ve lojistik merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini, planlanan yatırımların ilçenin geleceği açısından tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Adana Valiliği, Yumurtalık Kaymakamlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, AOSB, üniversiteler, sanayici ve iş insanları, odalar ve borsa ile ilçenin gelişimi için güç birliği yaptıklarını kaydeden Altıok, “Yumurtalık; limanları, enerji koridorları, ulaşım ağı ve sanayiye uygun coğrafi yapısıyla stratejik bir merkez konumundadır. Bölgemize yapılacak her nitelikli yatırım; istihdama, ticarete, turizme ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Yerel yönetim olarak bizler de bu gelişim sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.