“Yunanistan ile işbirlikleri kalkınmaya katkı sunacak”

İZMİR / EKONOMİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Birlik Encümeni ile Yunanistan’ın Rodos adasına bir ziyaret düzenledi. Aras, seçim sürecinden bu yana dile getirdiği “Dünya Kenti Muğla” hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını, her geçen gün yeni adımlar attıklarını belirtti. Aras, Yunanistan’la işbirliklerinin, kalkınma ve sürdürülebilirlik konularında katkılar sunacağını söyledi.

Uluslararası iş birliği projelerini kararlılıkla takip edeceklerini ve bu girişimlerin her iki bölge için yeni fırsatlar sunacağını söyleyen Aras, “Denizin, doğanın ve tarihi dokunun korunmasına yönelik önemli adımlar atmayı da amaçlıyoruz. Birlikte, barış içinde yapacağımız çalışmalar kalkınma ve sürdürülebilirlik konusunda iki bölgeye de önemli katkılar sunacak. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda kent diplomasisi stratejimizi her geçen gün çeşitlendiriyor, başta Ege ve Akdeniz’deki komşularımızla birlikte daha dirençli, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İklim krizi, barış, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele için stratejiler geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, barış ortamının sağlanmasının bölgesel kalkınma için önemli olduğu ifade edildi ve toplumların dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği hakkında görüş birliğine varıldı.

Yapılacak olan çalışmalar ile Muğla ve Rodos’un kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak turizm potansiyelini arttırmayı ve iş birliğine dayalı projelerin hayata geçirilmesini desteklenmesi hedefleniyor.