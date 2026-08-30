Yunus Derebağ’dan Bakan Mustafa Çiftçi’ye ziyaret

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın tanınmış iş adamlarından Yuntes Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Konyaspor Başkan Vekili Yunus Derebağ, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Yunus Derebağ, ziyarette Bakan Çiftçi’ye Konyaspor ve Konya sanayisi ile ilgili bilgiler verdi. Ziyaretten memnun kaldığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, Yuntes Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Derebağ ve Yuntes CEO’su Hüseyin Tekin’e teşekkür etti