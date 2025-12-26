Yunus Emre Akademi Lise yeni binasında hizmete başladı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik projesi kapsamında Derince Yunus Emre Akademi Lise, Yenikent Mahallesi Nursel Sokak'taki yeni yerine taşındı. Üç katlı ve 1600 metrekare kapalı alana sahip merkezde, lise öğrencileri ile 21 yaş altı mezunlara yönelik ders destekleri, rehberlik hizmetleri ve atölye çalışmaları yürütülüyor.

Merkezde 35 personel görev yaparken, 1021 öğrenci aktif olarak eğitim alıyor. Yeni binada 6 derslik, 3 atölye, kütüphane, spor salonu, rehberlik odaları ve teknoloji atölyesi bulunuyor. Akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

"Dünya çok hızlı değişiyor"

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Akademi Liselerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Kentimizde 12 tane Akademi Lise oldu. Buralarda gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Bizim zamanımızda bilgisayarlar yeni yeni hayatımıza giriyordu. Biz bilgisayarları daha çok daktilo ve bilgi işlem işlevi için kullanıyorduk. Bugün ise o bilgisayarlar cebimize girdi. Cep telefonları bambaşka cihazlar hâline geldi ama asıl büyük değişim arka planda yaşanıyor. Artık dil bilmek önemli değil, yapay zekâ programları ve mobil teknolojiler çok hızlı gelişti” ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğine dikkat çeken Büyükakın, “Eskiden filmli fotoğraf makineleri vardı. Bugün cep telefonuyla fotoğraf çekiyorsunuz, belge hazırlıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Tıptan güvenliğe kadar her alanda sınırlar ortadan kalktı. Artık bambaşka bir dünya inşa ediliyor. Dünya gerçekten çok küçüldü ancak fırsatların yanında büyük riskler de var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için dijital ortamda büyük tehlikeler var. Dijital oyunlar, çevrim içi platformlar siber risk taşıyor. Böylece gençlerimizi yanlış yönlendirebiliyorlar. Bu sürece çok daha bilinçli yaklaşmak zorundayız” şeklinde konuştu.

"Yeni teknolojileri bizim gençlerimiz geliştirsin"

Büyükakın, “Akademi Liselerimizde gençliğimizi değerler sistemimizin üzerine inşa edilmiş, bütün dünyayı kuşatacak, tüm yenilikleri takip edecek bir vizyonla yetiştiriyoruz. Üzerinde en çok durduğum konulardan biri de teknoloji ile değerler arasında bağ kurmak. Gençlerimiz geleceğin dünyasına açık olsun ama köklerinden de kopmasın. Bir ucu değerlerimizde sabit, diğer ucu dünyayı kuşatan bir vizyon doğrultusunda gençlerimizi yetiştirebilmek için buralara ihtiyacımız var. Biz teknoloji üreten, yazılım geliştiren, uzaya giden, aşı bulan, bilimde ve keşifte söz sahibi bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki cep telefonunu sadece kullanan değil, onu tasarlayan, yazılımını yapan akıl bizim gençlerimizin aklı olsun. Yeni keşifleri, yeni teknolojileri bizim çocuklarımız geliştirsin. Uzaya gidilecekse bizim gençlerimiz gitsin” ifadelerini kullandı.