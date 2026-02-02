Yurt dışına giden 4 taze peynirden biri Pınar’dan

EKONOMİ / İZMİR

Gulfood Fuarı’nda zengin ürün gamını sergileyen Pınar Süt, geçen sene 30 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Markalı süt ürünleri ihracatından %12 pay alan Pınar Süt, Türkiye’den yapılan taze peynir ihracatındaki pazar payını da %24’e ulaştırdı.

Dünya’da toplam 31 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturan Pınar Süt, 2025 yılında yaklaşık 30 milyon ABD doları ihracat hacmine ulaşarak markalı süt ürünleri ihracatından %12 pay aldı. Bununla birlikte, Türkiye’den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında Pınar Süt’ün payı ciro bazında %24 seviyesine ulaştı.

Geçen sene yeni pazarlara açılım amacıyla Suriye’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Pınar Süt, aynı sene içinde inovatif ürün gruplarından biri olan Protein Süt ihracatına stratejik olarak odaklanma kararı alarak Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye Protein Süt ihraç etti.

2026 hedefleri büyüme, liderlik ve sürdürülebilirlik

“Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz yıldan bu yana Dünyanın farklı kıtalarından birçok ülkenin sofralarını kaliteli süt ve süt ürünleriyle buluşturuyoruz. Özellikle mucidi olduğumuz Pınar Labne, Frenk Soğanlı & Sarımsaklı, Kurutulmuş Domatesli ve Laktozsuz çeşitleriyle hem yurt içinde hem de Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında oldukça popüler. 2025 yılında taze peynir kategorisine de odaklandık. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında %24 ciro payına ulaştık. Protein Süt kategorisinde istikrarlı şekilde büyüyoruz. Örneğin Rusya pazarında bu kategoride önemli bir hacme ulaştık ve ilk kez Suriye’ye de ihracat gerçekleştirdik. İhracat başarımızın altında Merhum Selçuk Yaşar’dan aldığımız ‘bilim, birlik, başarı’ ilkeleri vizyonu yatıyor” diye konuştu.

İdil Yiğitbaşı, 2026 yılı hedeflerine ilişkin olarak şunları aktardı: “Bu yılki hedeflerimiz doğrultusunda pazar payımızı artırarak bölgedeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve ihracat hacmimizi genişleterek küresel büyümemizi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Körfez’deki güçlü konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, Kuzey Afrika ve Asya gibi yeni pazarlara açılma stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Tüketicilerimizin sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik işimizin merkezinde yer alıyor. Bölgedeki en çevreci üretim süreçlerinden birine sahibiz ve karbon ayak izimizi her geçen gün azaltmayı hedefliyoruz.”