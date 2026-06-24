Yusuf Öztürk: "İzmir'in önündeki en büyük engel ulaşım”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir'in turizmden kruvaziyere, limanlardan uluslararası ulaşım ağlarına kadar birçok başlıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kentin büyümesinin önündeki en büyük engellerden birinin ulaşım yetersizliği olduğunu söyledi. İzmir'e doğrudan uluslararası uçuşların artırılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, kruvaziyer turizminde ise kentte oluşan ortak vizyon sayesinde yeniden yükseliş dönemine girildiğini ifade etti.

İzmir'in turizmdeki en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Öztürk, doğrudan uçuş eksikliğinin kentin büyümesini engellediğini söyledi. Öztürk, “İzmir'den Romanya'ya gitmek için önce İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorsunuz. İki saatlik yolu 12 saatte gidiyoruz. Yolcu yok deniliyor ama önce yolcu yaratmanız gerekiyor. Dünyanın en modern havalimanlarından birine sahibiz ancak İzmir'den yeterli uluslararası uçuş bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

İzmir'in kruvaziyer turizminde yeniden yükselişe geçtiğini dile getiren Öztürk, yıllardır sürdürdükleri çalışmaların sonuç verdiğini söyleyerek, “Kruvaziyer konusunda elimizden gelen her şeyi yaptık. İşin sadece ticari değil turizm tarafı da vardı. Uzun süre bu konuda yalnız hissediyorduk ancak artık kentte güçlü bir iş birliği oluştu. Bu birliktelik sayesinde çok daha iyi sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Sektöre ilişkin verileri de paylaşan Öztürk, 2026'nın ilk beş ayında kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 257 bine ulaştığını açıkladı. Kuşadası'nın 129, İstanbul'un 66 ve İzmir'in 26 kruvaziyer gemisi ağırladığını belirten Öztürk, konteyner taşımacılığında da olumlu bir seyir izlendiğini söyledi.

"Alsancak ve Aliağa rakip değil"

Alsancak Limanı'nın işletme sürecinde yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Öztürk, operasyonel verimlilik, altyapı yatırımları ve sürdürülebilir yönetim modelinin ön plana çıktığını söyleyerek, “Alsancak Limanı'nın en büyük avantajı İzmir'in üretim merkezlerine yakınlığı. Bu avantaj gelecekte rekabet gücünü daha da artıracaktır. Aliağa ile Alsancak Limanı'nı birbirine rakip olarak görmek doğru değil. Aliağa farklı bir ölçek ve yük yapısına sahip. Alsancak ise hinterlandına yakınlığıyla öne çıkıyor. Sorulması gereken soru bu iki yapının nasıl birlikte güçlendirileceği” dedi.