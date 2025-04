Yüzbinler karnaval için Adana’da buluştu

Eray ŞEN/ADANA

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için yurt içinden ve yurt dışından 150 bin kişi Adana’ya geldi. Adanalıların da katılımıyla yaklaşık 1.5 milyon kişiye ulaşan katılımcılar, geleneksel kortej yürüyüşünde karnaval coşkusunu birlikte yaşadı. ‘Dünya Çocukları’ teması ile 13 Nisan’a kadar devam edecek programında, sanat, kültür ve spor ağırlıklı 200’den fazla etkinlik bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile düzenlenen etkinlikler için çok sayıda özel alan oluşturuldu.

Karnavalın simgesi olan kostümlü kortej geçişi 5 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Bu yıl Rusya, Ukrayna, Japonya gibi ülkeler gelen konuklar da renkil kostümleriyle kortejde yerini aldı. Güzergah üzerindeki evlerde oturanlar balkonlarında bayraklarıyla korteje eşlik etti. En güzel kostüm yarışmasının yapıldığı etkinliğin ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen Simge konseri, katılımcıları coşturdu.

Rekor düzeyde gelir sağlayacak

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yine yüz binlerce insan bu güzel kentte buluştu ve gülümseyerek bu anların tadını çıkardı. Karnaval yalnızca bir eğlence etkinliği değildir. Aynı zamanda kültür ve sanat dünyamıza katkı sunan büyük bir etkinliktir ve Karnaval halkımızındır. Geçtiğimiz yıl kent ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL’lik bir katkı sağlandığı ortaya konmuştu. Geldiğimiz noktada karnavalımızın, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana’ya çektiğini görüyoruz. Bu yılki katılımın çok daha fazla olması ile birlikte tam kapasiteyle hizmet veren oteller ile her tür konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın girişimciler, genç girişimciler ile birlikte her ölçekte esnafların da rekor düzeyde gelir elde etmesini bekliyoruz. Hedefimiz ve temel amacımız Nisan’da Adana’da olmanın güzelliğini anlatmak. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız. Bu da her açıdan kentimize, bölgemize ve ülkemize olumlu dönüşler sağlayacaktır.”

200’den fazla etkinlik var

Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile zengin bir içeriğe sahip. ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelen etkinlik gruplarının performansları da izlenebiliyor. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecek. Renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı çocuk etkinlik alanları kuruldu. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer alıyor. Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. M1 Adana AVM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Adana Müzesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde etkinlikler, çocuk atölyeleri gerçekleştirilirken, tiyatro, opera ve bale sanatçılarından Saraydan Kız Kaçırma, Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri seyredilebilecek. Ayrıca; Çukurova Devlet Senfoni & Devlet Çoksesli Müzik Korosu “Carmına Burana”, Mersin DKTMK “Şarkılar Söyle O Sahillerde” Avni Anıl Özel Konseri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’ndan “Sıra Gecesi” performansları program kapsamında.

Picasso dijital sergisi karnavalda

Picasso, Refik Anadol’un Dijital Sergisi, Köklere Yolculuk Dijital Sergisi, Beste Alperat ve Ozan Oganer’den heykel, Cengiz Yatağan ve İsmail Helvacı’dan resim sergileri sanatseverleri ağırlıyor. Hafta boyunca Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası var. Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları ziyarete açık. Kamp, karavan, vosvos, motor, bisiklet, off road, doğa sporları tutkunları için Merkez Park ve Yüreğir Millet Parkı içinde özel kamp yerleşkeleri oluşturuldu.