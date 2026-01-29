Zel'in inovatif ürününe Dubai'den birincilik ödülü

EKONOMİ / İZMİR

Dubai’de yapılan, dünyanın en prestijli gıda organizasyonlarından biri olan Gulfood Fuarı'nda düzenlenen yarışmada hazır yemek kategorisinde birinciliği İzmir Kemalpaşa’da Zel markası ile üretim yapan Cng Cengiz Tedarik Dış Ticaret A.Ş. kazandı.

Hazır kuru biber dolma ile yarışmada birinciliğe layık görülen Zel, daha önceki yıllarda da Almanya’da kolajenli Türk kahvesi ve Dubai’de kolajenli soğuk içecek ile yine inovasyon dalında birinciliğe layık görülmüştü.

Hiçbir katkı ve koruyucu içermeden oda sıcaklığında bir yıl boyunca lezzetini yitirmeden ürettikleri ürünler ile dünya piyasasına hızlı bir giriş yapan firma, Birleşmiş Milletler, Kızılay, Kızılhaç gibi yardım kuruluşları için ürettiği dayanıklı yemekler ile ürün geliştirmeye devam ediyor.

Firmanın Genel Müdürü Ömer Utku Coşkun, yenilikçi, inovatif ve katma değerli ürünler üretme motivasyonlarının bu ödüllerle arttığını ifade etti. Coşkun, uzun yıllardır yoğunlaştıkları doğal hazır yemek üretiminde son yıllarda büyük bir aşama kat ettiklerini, şu anda birçok ülkeye katkısız ve koruyucusuz ürünler ihraç ettiklerini, bu sayede ülke için katma değer yaratmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Coşkun, tüm ekipleri ve enerjileriyle Zel'i dünya markası yapmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını, Zel markasını Batı Avrupa ve İngiltere’de yaygınlaştırmak için İngiltere’deki fabrikalarını faaliyete geçirdiklerini, etli ürünlerini İngiltere’de, etsiz ürünlerini Türkiye’de üreterek dünya pazarlarına sunmaya başladıklarını belirtti.

Artan üretim maliyetleri sebebiyle ihracat yapmakta zorlanan sektörün ana çıkış yollarından birisinin inovatif ve katma değerli ürün üretmekten geçtiğinin altını çizen Coşkun, yeni ürünler geliştirerek 2026 yılında Japonya ve Fransa’da düzenlenecek fuarlara da katılım sağlayarak, uluslararası piyasalarda pazar paylarını ve marka bilinilirliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.