Zemin Enerji’den Samsun’a enerji depolama yatırımı

Zemin Enerji Genel Müdürü Murat Küçük, şirketin Samsun’da üretim hattı kurma hedefinde olduğunu belirterek, “Samsun’da bir üretim hattı kurma hedefindeyiz. Yatırımı aşamalı olarak beş yıl içinde tamamlayacağız” dedi. Yaklaşık 200 projeye imza attıklarını belirten Küçük, Samsun merkezli bir şirket olarak Ankara, İzmir, Antalya, Manisa ve Trabzon’daki şantiyeleriyle Türkiye’nin farklı noktalarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Zemin Enerji’nin uluslararası kalite standartlarında mühendislik çözümleri sunduğunu ifade eden Küçük, en son teknolojiyle donatılmış ekipman ve uzman kadroyla endüstriyel tesisler, elektrik ve otomasyon sistemleri, trafo merkezleri, enerji nakil hatları ve güneş enerji santralleri başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlarında taahhüt, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yürüttüklerini kaydetti.

Samsun Teknoloji OSB’nin enerji altyapısını kurdu

Organize Sanayi Bölgelerine yönelik altyapı çalışmalarında önemli projeler üstlendiklerini anlatan Küçük, Samsun’da yapımı devam eden Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik altyapısının anahtar teslim tasarım ve taahhüt işini üstlendiklerini belirtti.

Teknoloji OSB’nin kapasite bakımından Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tesislerinden biri olduğuna dikkat çeken Küçük, yatırımcıların fabrikalarını kurabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarının önemli bölümünün tamamlandığını söyledi. Küçük, “Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik altyapısını anahtar teslim tasarım ve taahhüt işini üstlendik. Kapasite bakımından Karadeniz’in en büyük tesislerinden biri. Yatırımcıların fabrikalarını kurabilmeleri için altyapı aşamalarının çoğu tamamlandı. Enerji altyapısı bitti. Şu anda 5 milyon metrekare sahanın her noktasındaki katılımcılara enerji ulaştırabilecek vaziyetteyiz” diye konuştu.

Bölgede dört firmaya enerji tahsisi gerçekleştirdiklerini aktaran Küçük, yeni yatırımcıların da süreçlere dahil olduğunu belirtti. Büyük ölçekli uluslararası şirketlerin fabrika tasarımları ve yatırım süreçlerinde müşavirlik hizmeti verdiklerini ifade eden Küçük, bu firmaların taahhüt işlerini üstlenmeye yönelik süreçlerin de devam ettiğini söyledi.

Enerji altyapısından yenilenebilir kaynaklara

Zemin Enerji olarak Türkiye’nin önemli projelerinde yer aldıklarını ifade eden Küçük, şirketin faaliyet alanının yalnızca elektrik taahhüt işleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Küçük, “Bizim faaliyet konumuz aktif olarak trafo merkezleri kurmak, enerji nakil hatları yapmak ve kurulacak olan fabrikaların tasarım ve taahhütlerini gerçekleştirmek. Yani enerji anlamında konut elektrikçiliğinin dışında elektriğin, enerjinin dokunduğu her alanda varız” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da odaklandıklarını belirten Küçük, güneş enerji santralleri ve rüzgar enerjisi projelerinde de hizmet verdiklerini söyledi. Şirketin Türkiye genelinde güçlü markaların çözüm ortaklarından biri olduğunu belirten Küçük, enerji dönüşümüyle birlikte teknik altyapı ve mühendislik hizmetlerine yönelik ihtiyacın arttığına dikkat çekti.

Elektrik altyapısından yenilenebilir enerjiye, bakım ve modernizasyondan elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini aktaran Küçük, şirketin insan kaynağı yapısı hakkında da bilgi verdi. Bünyelerinde 20 elektrik mühendisi bulunduğunu ve sahada yaklaşık 100 kişilik çekirdek kadroyla çalıştıklarını belirten Küçük, taşeronlarla birlikte değerlendirildiğinde toplam sayının 200 kişiye kadar ulaştığını söyledi. Enerji sektörünün önemli sorunlarından birinin kalifiye personel ihtiyacı olduğunu ifade eden Küçük, bu konuda üniversitelerle iş birlikleri yaptıklarını kaydetti.

Üretimle tasarım ve taahhüt gücü birleşecek

Samsun’da kurulması planlanan üretim merkezinin şirketin mevcut faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını belirten Küçük, özellikle enerji depolama sistemleri alanında üretim gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Üretim yatırımıyla birlikte tasarım, taahhüt ve üretim kabiliyetlerini aynı çatı altında güçlendirmek istediklerini ifade eden Küçük, “Hedefimiz Samsun’da bir üretim merkezi kurmak. Enerji sektöründe faaliyet gösterdiğimiz alanı destekleyecek bir üretim hattı kurmak. Enerji depolama sistemleriyle alakalı bir proses oluşturup iş ağımızı böylece tasarım, taahhüt ve üretim olarak desteklemek” diye konuştu.

Küçük, Samsun’da öngördükleri yatırımın beş yıl içerisinde kademeli olarak tamamlanmasının planlandığını belirterek, üretim merkezinin devreye alınmasıyla birlikte yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki faaliyetlerini genişletmeyi ve enerji sektöründeki çözüm ortaklığı kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.