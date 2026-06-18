Zenith Porcelain/Cenk Tepegöz: Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyoruz

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye’de porselen hammadde yatırımlarının hız kazandığı dönemde kurulan Zenith Porcelain, yüksek katma değerli yüzey teknolojileri üretimine odaklanarak ihracat eksenli büyüme stratejisi izliyor. 2023 yılında kurulan şirket, 2024 yılı sonunda ticari faaliyetlerine başlarken, 2025 itibarıyla üretim altyapısını tamamlayarak operasyonlarını devreye aldı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin İmişehir genişleme alanında kurulan entegre tesis, porselen plakaların mühendislik süreçlerinden geçirilerek nihai ürüne dönüştürülmesini hedefliyor.

Zenith Porcelain Kurucusu ve Genel Müdürü Cenk Tepegöz, Türkiye’de porselen hammaddesine yapılan büyük yatırımların sektörde yeni bir dönüşüm başlattığını belirterek, “Türkiye’de son yıllarda güçlü üreticiler tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli hammadde yatırımları önemli bir altyapı oluşturdu. Ancak bu gücün gerçek katma değere dönüşmesi için yalnızca plaka üretimi yeterli değil. Biz porseleni bir yapı malzemesi olarak değil, mühendislik ürünü olarak ele alıyoruz. Cam laminasyon, hassas kesim, CNC işleme ve proje bazlı üretim süreçlerini aynı çatı altında birleştirerek yüksek katma değerli nihai ürünler geliştiriyoruz. Amacımız Türkiye’nin sadece hammadde sağlayan değil, tasarım ve mühendislik gücüyle küresel ölçekte rekabet eden bir üretim merkezi haline gelmesine katkı sağlamak. Zenith Porcelain bu vizyon doğrultusunda doğdu ve tüm yatırımlarını bu bakış açısıyla şekillendirdi” dedi.

Entegre üretim altyapısı kuruldu

Eskişehir’de 5 bin metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alana sahip tesisinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Tepegöz, aylık 4 bin metrekare porselen kullanım kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. Cam laminasyon, su jeti kesim, CNC kenar işleme ve proje bazlı üretim süreçlerini aynı üretim hattında birleştirdiklerini vurgulayan Tepegöz, porselen masa ve sehpa üretimi, banyo ve mutfak tezgâhları, mimari yüzey çözümleri, mobilya yüzeyleri ile fason cam laminasyon ve kesim hizmetleri sunduklarını söyledi. Ayrıca izolasyon malzemeleri, çelik ve granit eviye ürünleri alanında da faaliyet yürüttükleri bilgisini paylaşan Cenk Tepegöz, kısa sürede üretim, teknik yapılanma ve ticari organizasyonu eş zamanlı kurduklarını belirterek, “Yaklaşık 1,5 yıllık süreçte yalnızca bir fabrika kurmadık; ürün geliştirme, mühendislik, satış organizasyonu ve kalite kontrol zincirini birlikte tasarladık. Türkiye’de kendi alanında entegre üretim kabiliyeti bulunan sınırlı tesislerden biri haline geldik. Bugün müşterilerimize yalnızca ürün değil, ölçümden montaja kadar uzanan bütünsel bir çözüm sunabiliyoruz. Bu yaklaşım, sektörde sıkça karşılaşılan montaj kalitesi, teknik bilgi eksikliği ve satış sonrası hizmet sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Uzun vadede rekabet avantajının ancak profesyonel üretim ve sistematik organizasyonla sağlanabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni marka Cameleon bu yıl görücüye çıkacak

Bu yıl piyasaya sunmayı planladıkları Cameleon markasıyla tasarım ve mühendislik gücünü ihracat kanallarına taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Cenk Tepegöz, “Cameleon markası, Zenith Porcelain’in masa ve sehpa kategorisindeki tasarım vizyonunu temsil edecek. Bu markayı yalnızca bir ürün ailesi olarak değil, uluslararası pazarlara yönelik stratejik bir marka yapılanması olarak konumlandırıyoruz. Özellikle Avrupa, İngiltere, Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarında rekabet edebilecek ürün gamı oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde üretimimizin önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmeyi ve Türkiye’yi porselen masa alanında güçlü bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Cameleon’u global ölçekte bilinen bir marka seviyesine taşımak” diye konuştu.

Porselen yüzeylerin dayanıklılık, hijyen ve sürdürülebilirlik avantajları nedeniyle mimari ve mobilya sektörlerinde hızla yaygınlaştığını vurgulayan Tepegöz, sektörde teknik bilgi ve profesyonel üretim eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Zenith Porcelain’in ölçüm, CNC işleme, kalite kontrol, paketleme, montaj ve satış sonrası hizmetleri kapsayan bütüncül üretim zinciriyle bu eksikliği gidermeyi hedeflediğini aktaran Tepegöz, “Biz Zenith Porcelain’i yalnızca bir üretim tesisi olarak kurmadık. Türkiye’de porselen yüzeylerin geleceğini yeniden yorumlayan bir mühendislik ve tasarım platformu oluşturmak istedik. Dünya genelinde porselen kullanım alanları hızla genişliyor. Türkiye’nin bu dönüşümde yalnızca hammadde sağlayıcısı değil, yüksek katma değerli nihai ürün geliştiren ülkeler arasında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Eskişehir’den başlayan bu üretim modelini önce Türkiye’ye, ardından küresel pazarlara taşımayı amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.