Zeydan "En zor dönem içindeyiz"

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan açıklamasında, “Borsamızca öngörülen 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerimizin umut verici olması inancıyla tüm üyelerimizin yeni yılını kutluyorum. Yüzde 80–90 ihtimalle, 2026 yılında ekonominin 2025 yılına kıyasla daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi. 2023 yılından bu yana uygulanan sıkı para politikalarının, yüksek faiz–düşük kur dengesi nedeniyle özellikle sanayi, üretim ve ihracat yapan firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Zeydan, tarım ve hayvancılık sektörünün de 2025 yılı içerisinde önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Hayvancılık sektörü tedirgin ve zor bir yıl geçirdi

Zeydan, tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliği, yaşanan kuraklık ve don olaylarının üretimi olumsuz etkilediğini; et ve süt fiyatlarındaki dengesizlik, yüksek yem ve bakım maliyetleri, kırmızı et ithalatı ile yaygın şap hastalığının büyükbaş hayvan varlığını azalttığını ifade ederek, hayvancılık sektörünün son derece zor ve tedirgin bir yıl geçirdiğini söyledi. Başkan Zeydan, “Ekonominin en zor döneminin Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsadığını, yani şu anda bu sürecin içinde olduğumuzu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

2026’da toparlanma beklentimiz var

2026 yılında ekonomide toparlanma beklentisinin iki ana nedene dayandığını ifade eden ETB Başkanı Ömer Zeydan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Birinci neden; ekonominin en önemli unsurlarından biri olan faiz oranlarının düşüş sürecine girecek olmasıdır. 2026 yılı sonunda faizlerin yüzde 25–26 seviyelerine gerilemesini bekliyoruz. Faizlerin düşmesi ve tarımsal üretimde yüksek rekoltelere ulaşılması; ihracat, talep ve tüketimi artırarak ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir.”

İkinci nedenin siyasi takvim olduğunu belirten Zeydan, “2027 yılında erken seçim ihtimali görüyoruz. Bu nedenle 2026 yılında makul seviyede bir seçim ekonomisi uygulanacağını, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına geçileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut ekonomi yönetimi ve politikalarının devam etmesi kaydıyla bu sürecin, 2027 seçimlerine kadar ekonomiyi destekleyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Altın ve gümüş için güçlü yükseliş beklentisi

Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Zeydan, küresel gelişmelerin değerli metalleri güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Zeydan, “Jeopolitik riskler ve savaşlar, dolar ve Euro’nun rezerv para özelliğinin zayıflaması, birçok merkez bankasının dolar ve Euro satarak altın alması ile birlikte; gümüşün sanayide kullanımının artması, değerli metallere olan talebi artırmaktadır” diye konuştu.

Bu gelişmeler doğrultusunda ons altın, gram altın ve ons gümüş fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini öngördüklerini belirten Zeydan, “2025 yılında en çok kazandıran varlıklar altın ve gümüş olmuştur. 2026 yılında da en çok kazandıran varlıkların yine altın ve gümüş olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara yönelik değerlendirmeler

ETB Başkanı Ömer Zeydan, değerli metal yatırımcılarına yönelik değerlendirmelerini ise şöyle sıraladı:

“Elinde altın ve gümüş bulunan yatırımcıların, mevcut piyasa koşullarında satış yapmayarak bir süre daha beklemelerini uygun buluyoruz. Altın alımı yapmayı düşünenler için gram altının yaklaşık 6.000 TL, ons altının ise 4.300 $ seviyelerinde değerlendirilebileceğini öngörüyoruz.”

Açıklamasının sonunda bu görüşlerin yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını, yalnızca mevcut veriler ışığında yapılan öngörüler olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan, 2026 yılının iş dünyası, tarım sektörü ve üreticiler için daha istikrarlı; üretim, yatırım, istihdam ve büyümenin öne çıktığı bir yıl olmasını temenni etti.