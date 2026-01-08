Zeydan: Tarımda ürün bazlı desteklemeye dönülmeli!

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Müşterek Kurul Toplantısı’nda, üyelerin sahada yaşadığı sorun ve beklentilerin doğrudan Bakan Şimşek’e aktarıldığını söyledi.

Tarım ve iş dünyasının taleplerini dile getirdik

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETB Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir iş dünyasından alınan görüş ve taleplerin toplantı gündemine taşındığını belirterek şunları söyledi: “Reel sektörün sahada yaşadığı sorunları ve beklentileri doğrudan Sayın Bakanımıza iletme imkânı bulduk.

Özellikle tarım, tarımsal ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren üyelerimizin finansman, maliyet ve sürdürülebilirlik konularındaki beklentilerini aktardık. Ayrıca tarımsal destekleme modelinin alan bazlı olmaktan çıkarılarak, önceki uygulamalarda olduğu gibi ürün bazlı destekleme sistemine dönülmesi yönündeki talebimizi dile getirdik. Bu tür istişare toplantılarını, tarım ve iş dünyasının sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi açısından son derece kıymetli buluyoruz.”

ETB olarak her platformda aktifiz

Toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayan Zeydan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İş dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne yönelik yapıcı bir istişare ortamı oluştu. Bu önemli istişarelerin gerçekleşmesine öncülük eden TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Eskişehir Ticaret Borsası olarak, bölgemizin sosyal, ekonomik, tarımsal ve ticari gelişimine katkı sağlayacak her platformda aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz.”