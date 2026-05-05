Zeytin sektörü İzmir’de buluştu hedef daha güçlü ihracat

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



İzmir’de düzenlenen ve zeytin ile zeytinyağı sektörünün geleceğine yön verecek stratejilerin ele alındığı uluslararası buluşma, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. “Zeytinlikten Pazara” yaklaşımıyla üretimden tüketime uzanan sürecin kapsamlı şekilde değerlendirildiği programda, Türkiye’nin küresel pazardaki konumu, ihracat hedefleri ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm adımları masaya yatırıldı. Kamu temsilcileri, sektör kuruluşları ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, hem mevcut başarılar hem de yapısal sorunlar tüm boyutlarıyla ele alındı.



Mustafa Tan, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun sektör açısından büyük önem taşıdığını belirten Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, “Bu üst düzey toplantı, ülkemizin zeytin ve zeytinyağı alanında ortaya koyduğu hedeflerin ne kadar doğru ve başarılı olduğunu göstermesi bakımından son derece kıymetli. UZZK olarak 20 yıl önce çıktığımız bu yolda, zeytinin anavatanı olan Türkiye’yi hak ettiği konuma taşımayı hedefledik. O dönemde 96 milyon olan ağaç varlığımızı bugün 200 milyonun üzerine çıkardık. Bu artış yalnızca dikimle sınırlı kalmadı, doğru bakım ve üretim politikalarıyla verime dönüştü. Nitekim 425 bin tonluk üretimle dünya ikinciliğine ulaşırken, sofralık zeytinde 700 bin ton seviyeleriyle dünya liderliği hedefimizi ortaya koyduk” dedi.



Tan, üretimin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, “Üretilen ürünün pazarlanması ve katma değere dönüştürülmesi en az üretim kadar önemli. Bu noktada ‘zeytinlikten pazara’ yaklaşımı son derece doğru bir başlık. Türkiye artık dökme ihracatın ötesine geçerek markalı, ambalajlı ve yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası pazarlarda yer almayı hedefliyor. Ancak Avrupa Birliği ile olan kontenjan sınırlamaları gibi yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor. Tüketim tarafında ise kişi başı tüketimi artırarak kısa vadede 400 bin tonluk iç pazar hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte doğru destek politikaları ve kararlı adımlarla sektörümüzün daha da güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe üretimin yanı sıra ihracatta da katma değerli bir dönüşüm hedeflediğini vurgulayan Tan, “Türkiye artık markalı ve ambalajlı ürünlerle ihracat pazarlarında daha güçlü yer almayı amaçlıyor. Ancak Avrupa Birliği’nin Tunus’a yıllık 56 bin 400 ton gümrük ve vergi muafiyetli kontenjan tanırken, Türkiye için bu miktarın yalnızca 100 ton seviyesinde kalması önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Bu durumun ikili anlaşmalar çerçevesinde çözülmesi gerekiyor” dedi.



Gürcan: “Türkiye zeytin üretiminde birinci zeytinyağında ikinci sıradayız”

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir’de düzenlenen programın zeytin ve zeytinyağı sektörünün geleceği açısından önemli bir buluşma olduğunu vurgulayarak, “Ülkemiz sahip olduğu köklü zeytincilik geleneği, güçlü üretim altyapısı ve yüksek potansiyeliyle bu alanda küresel ölçekte önemli bir aktördür. Nitekim Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi, zeytinyağı üretiminde ise dünya ikincisi konumundadır. Ancak günümüzde rekabet yalnızca üretimle sınırlı kalmamakta; markalaşma, katma değerli üretim ve uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etmek de en az üretim kadar belirleyici hale gelmektedir” dedi.