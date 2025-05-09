Zeytinciliği Geliştirme Projesi, Dorlion’la meyve verdi

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Türkiye’nin kadim sembollerinden biri olan zeytin ağacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle bozkırın ortasında hayat buldu. Geçmişte şehrin önemli geçim kaynaklarından olan zeytincilik, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında başlatılan “Zeytinciliği Geliştirme Projesi” ile yeni bir aşamaya geçti. Proje ile İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini kapsayan Orta Sakarya Vadisinde, 257 çiftçiye 32 binden fazla zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytincilik geçmişi olan vadide üretimle birlikte üreticilere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütüldü. Ayrıca Sarıcakaya Laçin mahallesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait araziye zeytin fidanları dikildi. Anadolu’da ‘Zeytin Baba’ olarak bilinen, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın danışmanlığında başlayan proje kısa sürede meyvelerini verdi.

İçimlik zeytinyağı üretildi

2022 Kasım ayı erken hasat döneminde 1 üreticiden 227 kilogram zeytin alınarak 27 litre zeytinyağı elde edilmesiyle başlayan proje; Ekim 2023 erken hasat döneminde 21 üreticiden alınan yaklaşık 10 ton zeytinden bin litre sağlık bileşeni yüksek, içimlik zeytinyağı üretimi ile devam etti. 100 ml ve 250 ml’lik şişelerde Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerde satışa sunulan içimlik zeytinyağlarının yapılan testlerinde Türkiye’de ölçülmüş en yüksek değerlerine sahip natürel sızma zeytinyağlarından biri olduğu belirlendi.

Dorlion çiftçinin yüzünü güldürdü

Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapan Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2024’te zeytinyağının adını Dorlion olarak tescil ettirdi. Dorlion, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kasım-Aralık 2024 olgun hasat döneminde 15 üreticiden 29 ton zeytin alınarak 5 bin 500 litre zeytinyağı üretildi. 5 litrelik tenekelere dolum yapılan yemeklik Dorlion zeytinyağı yine Üretici Marketler aracılığı ile vatandaşlarla buluştu. Üstün kaliteli zeytinyağı üretimi ile çiftçinin yüzü gülerken alternatif gelir kaynağı bölgeye yeni bir nefes getirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin destekleriyle bölgede üreticilerin güç birliği yapmasını sağlayacak Zeytin Üreticileri Birliği, Ocak 2025 tarihinde resmen kuruldu.

Eskişehir’e 3 ödül

Zeytinyağı kalitesi konusunda farkındalık yaratan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zeytindostu Derneği’nin düzenlediği 18. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda büyük beğeni topladı. Etiketsiz şişelerle yapılan ve noter huzurunda kodlanan, tamamen kör tadım yöntemiyle gerçekleştirilen yarışmada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tescilli markası Dorlion, üç ayrı hasat çeşidiyle ödül alarak kalitesini bir kez daha kanıtladı. Eskişehir’in yeni zeytin hikâyesi, iklim değişikliğine karşı dayanıklı tarımın, üretime desteğin ve yerel kalkınmanın örnek bir modeli olarak öne çıkıyor.

İhtiyaç sahiplerine zeytinyağı

Projenin geldiği noktanın çok değerli olduğunu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Şehrimizin önemli geçim kollarından biri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş zeytinciliği yeniden canlandırmak için çalışma başlattık. 2022 yılında Orta Sakarya Vadisinde başlattığımız Zeytinciliği Geliştirme Projesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak binlerce zeytin fidanı dağıtıp, çiftçimize uzmanlar tarafından eğitimler verilmesini sağladık. Bu dayanışma örnek bir üretim başarısına dönüştü. Çiftçimizin emeğiyle yetişen zeytinlerden erken hasatta yüksek polifenollü, içilebilir, natural sızma zeytinyağını ürettik. Yapılan analizler ise sevincimizi daha da katladı. Sosyal desteklerimiz kapsamında Aşevinden hizmet alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 litrelik Dorlion zeytinyağlarımızı ulaştırdık. Bu dayanışma ile ailelerin mutfağına yeni bir katkı daha sunduk.” dedi.

Ülkemize armağan olsun

Zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını belirten Ayşe Ünlüce, şu görüşlere yer verdi: “Üretimle birlikte çiftçimizin moral ve motivasyonu yükseldi. Zeytin sadece bir ağaç değil; aynı zamanda umudun, barışın ve bereketin simgesi. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla doğayı koruyor, toprağı tutuyor, karbonu emerek iklim değişikliğiyle savaşıyor. Bu kadim dostumuzun çoğalması için, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zeytinciliği birlikte büyüteceğiz. Eskişehir’de yeniden doğan Dorlion, ülkemize armağan olsun.”